O governo quer que o PTB indique outro nome para o Ministério do Trabalho

A avaliação, feita de maneira reservada por assessores e auxiliares presidenciais, é de que mesmo que consiga assumir a pasta, a deputada federal continuará a causar desgaste ao presidente Michel Temer.

O inquérito que a investiga por suspeita de associação ao tráfico de drogas durante a campanha eleitoral de 2010 foi remetido à Procuradoria-Geral da República, que dará prosseguimento a ele mesmo que o STF (Supremo Tribunal Federal) permita a posse da parlamentar.

Para a equipe presidencial, as críticas à filha de Jefferson, que antes eram restritas à esfera trabalhista, ganharam mais peso com a revelação da investigação, agravando o impacto político de uma nomeação da parlamentar sobre a imagem do presidente, cujo índice de rejeição já é alto.

Em conversas reservadas, o emedebista tem reconhecido que a situação da deputada federal é difícil, mas pondera que a decisão deve partir do presidente nacional do PTB. Ele avalia que, às vésperas da votação da reforma previdenciária, não é o momento de melindrar um partido da base aliada. “A indicação é do PTB. É o PTB que tem que, se for o caso, avaliar se quer ou não quer continuar”, disse o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

“Sem condições”

A equipe do presidente Michel Temer, diante da onda de notícias negativas relacionadas à deputada Cristiane Brasil, avalia que, se ela vier a tomar posse, não terá condições para governar o Ministério do Trabalho. Segundo assessores presidenciais, o desgaste da nomeação da petebista chegou a um ponto que não tem volta e tende a ter sequência, mesmo que ela consiga assumir a pasta.

“Se ela tomar posse, não governa, a onda de notícias contra a deputada não vai parar, já vimos esse filme antes”, disse um assessor de Temer, de forma reservada. A mesma avaliação é feita também por deputados do PTB, que até gostariam que o nome de Cristiane Brasil fosse substituído por outro. Só que essa decisão terá de vir do presidente do partido e pai da parlamentar, Roberto Jefferson. O governo avalia que, mesmo que o Supremo Tribunal Federal(STF) venha a liberar a posse da deputada, o ideal é que ela desista do cargo. A equipe de Temer espera, inclusive, que esse passo ocorra até antes.

“Deus”

Na segunda-feira, o presidente nacional do PTB mudou de postura em relação ao final de semana. Segundo ele, a indicação da filha para o cargo “está nas mãos de Deus”.“Não falo mais sobre o assunto”, disse. No sábado, no entanto, ele defendia abertamente a manutenção da indicação da parlamentar pelo PTB e ressaltava que ela não sairia do episódio como “bandida”.

A aposta do entorno do presidente é de que Jefferson deve acabar cedendo e desistindo da indicação para evitar que a filha seja alvo de novas acusações, que poderão afetar a sua reeleição ao cargo na disputa deste ano. Se o PTB abrir mão da parlamentar, o principal cotado para a pasta é o deputado federal Alex Canziani (PTB-PR).

