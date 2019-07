O governo teve que voltar atrás, após Bolsonaro ter dito, em maio, que retiraria os radares das estradas

Meia volta volver em relação aos radares nas estradas federais. Um acordo fechado entre o governo e o MPF (Ministério Público Federal) para instalar novos equipamentos em rodovias vai na contramão do que pretendia o presidente Bolsonaro, que era deixar as rodovias sem monitoramento.

Assim, o governo teve que voltar atrás, após Bolsonaro ter dito, em maio, que retiraria os radares. Com o entendimento mediado pelo MPF, 2.278 faixas de rolamento, consideradas críticas por conta do grande número de acidentes, terão novos radares. Pelo menos mil aparelhos deverão ser utilizados.

O acordo ainda espera a homologação da juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal de Brasília, que suspendeu a determinação do governo federal de retirar os radares das entradas, conforme defendeu Bolsonaro em maio deste ano. O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) entrou com uma ação popular que foi encampada pelo Ministério Público Federal, questionando a iniciativa da União.

Além de determinar a suspensão da retirada dos radares, a juíza também obrigou que o governo apresentasse estudos técnicos para justificar a iniciativa de as estradas federais não terem mais controladores de velocidade. Os termos do acordo foi enviado na última sexta-feira à juíza da 5ª Vara Federal.

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) terá que se comprometer em autorizar a instalação dos equipamentos para novas faixas de estradas em até 60 dias após a aprovação de estudos técnicos feitos pelas empresas contratadas. A juíza Diana Wanderlei considerou que o presidente exerceu “indevida ingerência nos rumos das atribuições legais do Dnit”, com base em “opinião pessoal de fundamento subjetivo e sem prévio lastro técnico”.

Desativação defendida

Em maio, Bolsonaro volta a afirmar que desativaria todos os radares de velocidade instalados em rodovias e que já tinha engavetado oito mil pedidos de instalação, nos últimos meses, após conversa com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes.

“Fiquei acertado com ele [ministro] que todo e qualquer radar ou pardal, uma vez vencendo o seu prazo (de licitação), nós não revalidaremos isso daí””, disse. De acordo com Bolsonaro, no feriado da Semana Santa deste ano, o número de acidentes caiu 15%, mas que na avaliação dele, não teria relação direta entre o uso de radares de velocidade e um trânsito mais seguro. Para o presidente, a sinuosidade das rodovias seria mais importante.

