Uma cerimônia com Michel Temer marcou a abertura do Fórum Mundial da Água, em Brasília

O presidente Michel Temer discursou na manhã desta segunda-feira (19) na sessão de abertura do 8º Fórum Mundial da Água, no Palácio Itamaraty, em Brasília. Temer afirmou que o governo trabalha em um projeto de lei cujo objetivo é “modernizar” o marco regulatório do saneamento básico. O presidente não detalhou a proposta nem informou quando pretende enviá-la ao Congresso Nacional.

“Nossa atenção volta-se com muita naturalidade para o saneamento, em que tanto ainda resta por fazer. Nós estamos ultimando projeto de lei com vistas a modernizar nosso marco regulatório de saneamento e incentivar novos investimentos, o que nos move naturalmente A busca da universalização desse serviço básico”, disse Temer.

Considerado o principal encontro para discutir o uso de recursos hídricos no planeta, o fórum ocorre pela primeira vez no Hemisfério Sul. A abertura aconteceu no Palácio Itamaraty, em Brasília. A programação do fórum teve início no domingo (18) e a previsão é de cerca de 40 mil pessoas passem por Brasília até sexta-feira (23).

“Assegurar água é assegurar dignidade. Esse é o propósito que naturalmente nos reúne em Brasília”, afirmou o presidente em discurso na solenidade de abertura do fórum. “Se nos fecharmos em nós mesmos, se atuarmos de forma desarticulada, todos pagaremos um preço. As soluções que buscamos são sempre coletivas”, disse Michel Temer sobre a importância do encontro.

O presidente declarou que o Brasil saiu da recessão econômica sem deixar de lado a preocupação com a sustentabilidade. “Em momento algum, admitimos a hipótese de um crescimento a qualquer custo, retomamos o crescimento, voltamos a gerar emprego e renda sempre com os olhos postos na sustentabilidade”, frisou.

Temer listou medidas adotadas por sua administração em defesa do meio ambiente, como a intenção de criar duas unidades de conservação marinha, nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo (PE) e de Trindade e Martim Vaz (ES). O presidente ainda apontou medidas na preservação de florestas. “Avançamos também na proteção de nossas florestas, ampliamos áreas de conservação florestal, revertemos a curva de desmatamento na Amazônia”, disse.

Transposição do São Francisco

Segundo Temer, a segurança hídrica está no “cerne” das políticas públicas do governo. Ele citou o programa de conversão de multas ambientais, lançado recentemente para captar recursos que financiarão projetos voltados para as bacias do São Francisco e do Parnaíba.

Temer abordou a obra de transposição do Rio São Francisco e o programa de revitalização na região. Conforme o presidente, “é preciso fazer chegar a água aos lares das famílias”. Ele afirmou aos presentes na abertura do fórum que a conclusão da transposição deve beneficiar 12 milhões de pessoas.

“Trata-se de projeto antigo, que agora estamos finalizando. Estimamos que sejam beneficiados no total, quando as obras estiverem completadas, cerca de 12 milhões de brasileiros no nordeste do País”, disse. Na cerimônia no Itamaraty, sede do MRE (Ministério das Relações Exteriores), participam, além de Temer, chefes de estado e de governo. Após a sessão de abertura, está prevista uma foto oficial dos chefes de delegações e um almoço oferecido por Temer no Itamaraty.

Audiências

A agenda do presidente Michel Temer reserva para a tarde uma série de audiências com chefes de governo e estado, entre os quais, o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Nak-Yon Lee.

O fórum

Brasília recebe a oitava edição do Fórum Mundial da Água, realizado a cada 3 anos em um país diferente. A primeira edição ocorreu em 1997, em Marrakesh, no Marrocos, e a última em 2015, em Daegu, na Coreia do Sul.

O encontro deste ano traz o tema “Compartilhando Água”. O objetivo, conforme organizadores, é estabelecer compromissos políticos e incentivar o uso racional, a conservação, a proteção, o planejamento e a gestão da água em todos os setores da sociedade. Conforme a organização, o Fórum reúne representantes de mais de 170 países, entre cientistas, governantes, parlamentares, juízes, pesquisadores e demais cidadãos.

