“O Grande Concerto de Natal” acontece neste sábado em Gramado

A ExpoGramado é palco de uma atração imperdível na programação do 32º Natal Luz de Gramado. O evento promove, às 19h30min deste sábado (02), “O Grande Concerto de Natal” com a Orquestra Sinfônica de Gramado e grandes expoentes da música erudita.

O Concerto busca resgatar a espiritualidade e os sentimentos mais profundos que o Natal estimula em sua essência através de grandes obras com renomados solistas e sob a regência do célebre maestro Linus Lerner. O maestro destaca a oportunidade única para gramadenses e turistas apreciarem um concerto inédito no RS com repertório variado e também apresentando obras natalinas.

A Orquestra Sinfônica de Gramado conta com 45 músicos e solistas de renome internacional. Destaque para a cantora lírica Tatiana Vanderlei e o músico chinês-americano Larry Leun. Nascido em Hong Kong, Leung combina tradições orientais com orquestras ocidentais através do Guzhen, instrumento de 21 cordas com uma milenar história de 2.500 anos, ancestral de diversas cítaras asiáticas.

Residente na Itália, Tatiana Vanderlei de Figueiredo é soprano coloratura, um tipo de soprano operático que tem a voz mais aguda de todas e já foi convidada para recitais em diversos países da Europa, México e Estados Unidos.

O “Grande Concerto de Natal” terá uma hora e meia de duração com um intervalo. Serão apresentadas obras como a abertura da Ópera Guillaume Tell de Rossini, o concerto para Guzheng e orquestra intitulado “Arrependimento de um Herói”, a Sinfônica Clássica de Prokofiev e várias obras de Händel, Vivaldi, Bach, Fauré, entre outros, com a solista Tatiana Vanderlei.

Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos no site www.natalluzdegramado.com.br ou nos terminais da Rua Coberta e também na Bilheteria Central do Natal Luz na ExpoGramado.

Deixe seu comentário: