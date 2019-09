O grão Real Food lança novo cardápio e reforça a prática de alimentação consciente

Chef Ana Carolina Carloto apresenta o novo cardápio de O GRÃO REAL FOOD, uma publicação em formato de livro que conta com mais de 60 páginas, em que imagens e textos traduzem o DNA do restaurante: cozinha de verdade com memória afetiva, alimentação consciente e orgânica.

O cardápio Cozinhando para minha avó – Sezione Uno levou mais de um ano para ser produzido e nasceu às margens do rio Tamisa, em Londres – quando a Chef Ana Carolina, seu esposo Rafaeli Aguilheiro e o fotógrafo Nathan Carvalho – decidiram criar uma publicação que traduzisse a essência da marca. Para isso, textos e fotos primaram pela sensibilidade, destacando as criações gastronômicas que vão além do seu valor nutricional e que propõem uma conexão com as memórias afetivas, a natureza e a alimentação consciente. Em uma evidente homenagem à herança familiar, o cardápio contará com edições sazonais, duas vezes ao ano. Entre os destaques, está o tradicional Afternoon Tea que a Chef Ana Carolina decidiu incorporar ao cardápio – a partir de sua vivência em Londres – com um diferencial: ele é preparado, exclusivamente, com ingredientes orgânicos, livre de glúten e leite, o que o torna inédito no Brasil.

A origem do Afternoon Tea (AT) data de meados do século XIX, época em que os ingleses faziam apenas duas refeições principais ao dia: o café da manhã e o jantar. Entretanto, a duquesa Anna de Bedford sentiu necessidade de uma refeição no meio da tarde e a solução foi um bule de chá com sanduíches e doces servido privadamente. Mais tarde, amigos foram convidados a compartilhar a refeição com a duquesa e o costume foi rapidamente incorporado pela sociedade inglesa.

O menu do AT conta com sanduíches preparados com pães de fermentação natural, brioches e os famosos scones servidos com nata de coco e geleia de frutas vermelhas. A seleção de bolos e doces é finalizada com o encantador parfait e o chá, por sua vez, é preparado com frutas e especiarias em infusão. Todo menu é reabastecido conforme o desejo dos clientes, o que remete à proposta de uma experiência para ser saboreada sem pressa e compartilhada com amigos. Por conta dos ingredientes frescos, o restaurante solicita reserva antecipada. O restaurante também se preocupou em desenvolver um suporte especial para oferecer o tradicional chá.

O Grão Real Food

Desde a sua fundação, em outubro de 2017, O GRÃO se propõe a trabalhar com aquilo que a natureza oferece. Em sua cozinha só entram ingredientes frescos, sazonais e orgânicos. “Estamos longe de industrializados, processados e aditivos químicos”, diz a Chef Ana Carolina, que entende a alimentação como uma forma de conexão com a natureza e com as memórias afetivas, já que as receitas foram inspiradas na cozinha de sua avó e momentos vividos em família. “Isso é o que chamamos de comida de verdade. Aqui, não terceirizamos nenhum processo, tudo é feito à mão porque acreditamos que este contato é fundamental na refeição que entregamos aos nossos clientes”, complementa.

Do amanhecer ao anoitecer, são oferecidas diferentes opções de café da manhã, entradas, pratos principais e sobremesas – todos sem glúten e leite – e muitos produtos dirigidos a veganos e vegetarianos. Sucos, smoothies e cafés complementam o cardápio. Tudo feito para degustar sem pressa, para compartilhar e valorizar uma alimentação que nutre o corpo e todos os sentidos.

O GRÃO trabalha, ainda, com festas, formaturas, casamentos, chás de bebê e comemorações em família.

