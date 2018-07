O Grêmio ajustou os últmos detalhes para encarar o Flamengo nesta quarta pela Copa do Brasil

O grupo de atletas do Grêmio retomou as atividades no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, na tarde desta segunda-feira (30), já direcionando sua atenção para o confronto de ida nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo, na Arena.

Para a partida desta quarta-feira (1º), alguns jogadores que não haviam participado de sessões recentes treinaram normalmente. Léo Moura, Cortez e Everton trabalharam à pleno e devem ficar à disposição. Sob obervação do técnico Renato Portaluppi e comando do auxiliar Alexandre Mendes, os jogadores fizeram uma atividade técnica em meio-campo. Para acelerar a troca de passes até a conclusão para o gol, cada atleta tinha a limitação de dar até três toques na bola. Assim o trabalho transcorreu exigindo a atenção e agilidade em cada jogada desenvolvida, com muitos gols saindo de ambos os lados.

A única ausência ficou por conta do zagueiro Geromel, que fez trabalhos específicos no vestiário. Os demais jogadores que atuaram a maior parte da última partida pelo Brasileirão, em Chapecó, apenas efetuaram trabalhos regenerativos. Juninho Capixaba correu em torno do gramado, no processo de recuperação de lesão.

Nesta terça-feira (31) os jogadores voltam a treinar no turno da tarde no CT, com a parte inicial sendo fechada ao acesso da imprensa. Depois do treino de hoje, Cícero e Ramiro concederam entrevista coletiva.

