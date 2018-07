O Grêmio apresentou o lateral Juninho Capixaba como novo reforço

Juninho Capixaba, o mais novo reforço do Grêmio para a temporada, foi apresentado pelo Tricolor na tarde desta terça-feira (24), no Centro de Treinamentos Presidente Luiz Carvalho. Lateral esquerdo, ele chega para ser mais uma opção na posição para o técnico Renato Portaluppi.

Capixaba foi apresentado pelo gerente executivo de futebol André Zanotta, juntamente com o diretor Déco Nascimento, que deram as boas vindas ao atleta e entregaram a camisa de número 29.

Respondendo aos primeiros questionamentos dos jornalistas, falou sobre o desafio de vestir a camisa do novo clube. “Quero agradecer a oportunidade que o clube está me proporcionando. O Grêmio é um time que merece que eu dê o meu máximo. Sou um jogador aguerrido e muito ofensivo e espero poder superar as expectativas.”

Juninho chega por empréstimo junto ao Corinthians e assinou contrato até maio de 2019, quando termina a disputa do Campeonato Gaúcho do próximo ano.

Das três competições que o Grêmio está disputando – Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro -, Juninho Capixaba não poderá atuar em uma delas, a Libertadores da América, por já ter sido inscrito pelo time paulista na primeira fase.

O atleta também destacou a receptividade do grupo. “Me senti muito acolhido aqui e espero retribuir a todos. Sei que o grupo é muito unido. A disputa com meus companheiros será com certeza sadia, com muito respeito sempre. Trabalhar com o Renato é realizar um sonho. Espero aprender muito com ele”, finalizou.

Deixe seu comentário: