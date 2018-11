O Grêmio cedeu o empate em 1 a 1 com o São Paulo mas continua no G4 do Brasileirão

Em uma disputa direta pelo G4 do Campeonato Brasileiro, na noite dessa quinta-feira o Grêmio empatou em 1 a 1 com o São Paulo no estádio Morumbi, em partida válida pela trigésima-quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Tricolor gaúcho em quarto lugar na competição, com 59 pontos, seguido de perto pelo próprio time paulista (mesmo escore mas em desvantagem nos critérios qualificados).

Quem saiu na frente foi o time gaúcho, com o atacante Everton, de cabeça, aos 11 minutos do segundo tempo, após cruzamento do lateral-direito Madson. Aos 28 minutos, entretanto, os donos da casa igualaram o placar com um gol contra – também de cabeça – do volante Michel.

A próxima partida do Mosqueteiro no Brasileirão está marcada para as 19h deste domingo, na Arena. O adversário da vez é a Chapecoense-SC (37 pontos), que ocupa o décimo-sétimo lugar no Brasileirão, dentro do Z4 (a zona do rebaixamento).

Escalações

Desfalcado do goleiro Marcelo Grohe, do zagueiro Kannemann e do atacante Luan, o Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo Paulo Victor, Madson, Geromel, Paulo Miranda (Matheus Henrique), Bruno Cortez, Michel, Maicon (Cícero), Ramiro, Jean Pyerre (Alisson), Everton e Jael.

Já o São Paulo, sob o comando de André Jardine (substituto do uruguaio Diego Aguirre, demitido no início da semana), escalou Jean, Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Jucilei, Hudson (Liziero), Nene (Shaylon), Everton, Trellez e Helinho (Antony).

