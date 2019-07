O Grêmio chegou ao Paraguai para decisão contra o Libertad pela Libertadores

A delegação gremista já está em solo paraguaio para encarar a decisão contra o Libertad, no estádio Defensores Del Chaco nesta quinta-feira (1º). O voo que levou o plantel de Maceió (AL) para Asunción durou cerca de quatro horas e meia e na chegada alguns torcedores gremistas e simpatizantes paraguaios aproveitaram para registrar fotos com os atletas.

Virada a chave, o Grêmio agora foca na conquista da vaga para às quartas de final da Libertadores da América. O Tricolor tem vantagem para essa partida de volta, uma vez que venceu por 2 a 0 em Porto Alegre no jogo de ida, na última quinta (25).

O Grêmio viajou para Asunción com os mesmos 28 atletas que estiveram em Maceió. Contudo, o zagueiro Geromel não poderá atuar diante dos paraguaios em virtude da expulsão no primeiro jogo, e o atacante Da Silva também está fora, pois não está inscrito na Libertadores.

Nesta quarta-feira (31) à tarde, o plantel Tricolor realiza um treino no campo anexo ao hotel onde a delegação está hospedada, na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

Copa do Brasil

Torcedores gremistas terão área exclusiva na Arena da Baixada, para o jogo pelas semifinais da Copa do Brasil. Mediante acordo entre Grêmio e Athletico-PR, intermediado pelo Departamento do Torcedor do clube gaúcho, foi permitida a reserva de um espaço para os tricolores. O mesmo valerá para a torcida do Furacão, na Arena.

A ação do Grêmio ocorre por conta da restrição de espaço para vistantes da Arena da Baixada, que só permite torcida única, mediante acordo com o Ministério Público local. Com o acordo entre as partes, os torcedores gremistas terão espaço exclusivo para o jogo que ocorre no dia 4 de setembro.

A decisão da semifinais entre os times inicia na Arena, no dia 14 de agosto. A definição da vaga ocorre no dia 4 de setembro, em Curitiba.

Deixe seu comentário: