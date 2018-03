O Grêmio confirmou a escalação de seus titulares no jogo deste domingo contra o Juventude pelo Gauchão

Em entrevista coletiva no centro de treinamentos da Arena, o técnico Renato Portaluppi confirmou que o Grêmio enfrentará com força máxima o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho. O duelo está marcado para as 17h deste domingo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

No trabalho técnico dessa sexta-feira, o comandante tricolor exigiu muito dos jogadores. A primeira parte do trabalho priorizou as jogadas nas quais a defesa trabalhava em um lado e ataque no outro, com direito a muitos cruzamentos e conclusões a gol.

Já no segundo segmento, os dois grupos se enfrentaram – laterais, meias e atacantes disputavam mano-a-mano contra volantes e zagueiros. No final da sessão, ainda teve um treino de finalizações de longa e média distâncias.

Tonny Anderson, Luan e Madson deixaram o treino mais cedo. O primeiro não preocupa para domingo, ao passo que os outros dois ainda serão avaliados. O volante Arthur treinou normalmente, mas ainda não será dessa vez que voltará a atuar em uma partida (ele está fora dos gramados desde novembro, quando se lesionou na final da Libertadores).



O grupo volta a trabalhar na manhã deste sábado. A primeira parte do treino terá portões fechados à imprensa. Na ocasião, o técnico do Mosqueteiro deve definir a equipe e os relacionados para a viagem a Caxias do Sul, prevista para o início da tarde logo após a atividade.

Grupo de Transição

Nessa sexta-feira, o Grupo de Transição do Grêmio realizou o seu primeiro jogo-treino sob comando do técnico Thiago Gomes. A atividade, contra o São José, terminou empatada em 2 a 2, com gols tricolores anotados por Patrick e Pepê.

O Zequinha começou a atividade com a sua equipe titular (de folga nesta rodada do Gauchão). Já na segunda etapa, o time da Zona Norte da Capital deu chance aos seus reservas, que conseguiram igualar o placar em duas jogadas isoladas.

