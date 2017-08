O Grêmio confirmou a venda do atacante Pedro Rocha ao Spartak Moscou

O Grêmio confirmou nesta semana a venda do atacante Pedro Rocha para o Spartak Moscou. Em comunicado publicado no site oficial do clube, a agremiação agradeceu a dedicação do atleta e lhe deseja sucesso na sua carreira.

“O Grêmio FBPA comunica que foi concluída a negociação para transferência de 100% dos direitos econômicos e federativos do atleta Pedro Rocha ao Spartak Moscou. O Clube agradece a dedicação e o empenho do atleta durante sua exitosa trajetória no Grêmio e lhe deseja sucesso em sua carreira profissional”, diz o texto.

O contrato assinado pelo jogador na quarta-feira (30) vale por cinco anos. O valor pago pelo Spartak pelo atleta foi de cerca de 12 milhões de euros (R$ 40,5 milhões). O time gaúcho informou que 100% dos direitos econômicos e federativos de Pedro Rocha foram repassados aos russos, que estavam com uma comitiva em Porto Alegre.

Antes de acertar com o jogador, o Spartak tentou comprar o atacante Luan, que recusou a proposta.

Pedro Rocha foi peça fundamental no título gremista na Copa do Brasil de 2016. Na decisão do torneio contra o Atlético-MG, Pedro Rocha marcou duas vezes no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e se tornou peça fundamental na equipe de Renato Portaluppi nas competições disputadas pelo Tricolor.

Treino e lesões

O Grêmio retomou os treinamentos na manhã desta quinta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, tendo em vista o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro, contra o Sport, que ocorre no sábado (2), na Arena, pela 23ª rodada da competição.

Toda a atividade foi de portões fechados para a imprensa e, ao final, apenas pode-se acompanhar um pouco do treino dos goleiros. Após o treinamento, o doutor Márcio Bolzoni concedeu uma entrevista coletiva, onde deu um parecer clínico dos atletas que estão no departamento médico.

O zagueiro Pedro Geromel e o lateral Marcelo Oliveira evoluem bem e devem iniciar os trabalhos com bola nos próximos dias.

Já o meia Douglas que já havia se juntado ao plantel nos treinamentos, sentiu na atividade de ontem, novamente o joelho, mas segundo o médico, não há sinais de lesão grave. Ele realizará novos exames e, por enquanto, ficará afastado dos treinamentos com bola.

Mas a perda da temporada é o capitão Maicon, que sofre de uma tendinite crônica degenerativa no tendão de Aquiles e passará por cirurgia, portanto ficará fora dos demais jogos deste ano.

Maicon se pronunciou sobre a lesão em sua conta no Instagram.

“Queria agradecer todas as mensagens de carinho e incentivo que estou recebendo, estou muito triste em não poder estar dentro de campo com meus companheiros ajudando. Lutei até onde foi possível, aguentei a dor e fiz diversos tratamentos para tentar minimizar, mas em conjunto com o departamento médico decidimos fazer a cirurgia para poder voltar 100%. Estarei torcendo para que possamos conquistar mais um título. Obrigado a todos, essa força que estou recebendo me motiva para voltar ainda mais forte.”

Em 2017, o jogador defendeu o Grêmio em 20 partidas (11 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sete pelo Campeonato Gaúcho e dois pela Libertadores da América). Com o volante na equipe, o Tricolor venceu 13, empatou seis e perdeu apenas um duelo. (Grêmio/ESPN)