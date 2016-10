O Grêmio conquistou uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil com um empate heroico contra o Palmeiras

A exemplo do Inter, o Grêmio também está na semifinal da Copa do Brasil. Na noite dessa quarta-feira, o Tricolor saiu atrás no confronto contra o Palmeiras, mas conseguiu empatar quando estava com um atleta a mais em campo (devido à expulsão de Allione), assegurando assim a classificação em pleno Allianz Parque, em São Paulo.

Depois de criar mais na primeira etapa, o Palmeiras conseguiu abrir o placar logo aos 5 minutos do segundo tempo, quando Thiago Martins cabeceou para as redes. Em desvantagem, o Grêmio passou a ser mais incisivo, até empatar com um chute forte e rasteiro de Éverton, aos 30 minutos.

Se o Tricolor superar o Cruzeiro na próxima fase e o Inter bater o Atlético-MG, a Copa do Brasil terá um Grenal inédito nas finais de quase 30 anos de competição. (Uol)

