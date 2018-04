O Grêmio conta com força total para enfrentar em casa o Monagas da Venezuela, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores

Deixando de lado – ao menos por enquanto – o foco na segunda partida contra o Brasil de Pelotas pelas finais do Campeonato Gaúcho (no próximo domingo, fora de casa), o plantel Grêmio finalizou na manhã passada os preparativos para o duelo desta quarta-feira diante do Monagas da Venezuela, pela segunda rodada da frase de grupos da Copa Libertadores da América.

A atividade no centro de treinamentos Luiz Carvalho teve a sua primeira parte com portões fechados à imprensa, a exemplo do que tem ocorrido às vésperas de confrontos decisivos do Tricolor. Quando o acesso foi permitido, por volta das 11h, os repórteres puderam acompanhar mais um tradicional “rachão recreativo”, seguido de exercícios específicos com prioridade às conclusões a gol.

Essa movimentação não contou com as presenças de o zagueiro Pedro Geromel, do lateral Bruno Cortez, do volante Ramiro e do atacante Luan. Com exceção de Luan, submetido a trabalhos na academia, os outros três correram em volta do gramado, mas o site oficial do clube projeta que todos devem estar à disposição, garantindo força total ao time sob o comando do técnico Renato Portaluppi.

Escalação

Ao todo, 22 nomes foram relacionados para o compromisso contra os venezuelanos. São eles, em ordem alfabética: Alisson, Arthur, Bressan, Bruno Cortez, Cícero, Everton, Hernane, Jael, Jailson, Kannemann ,Léo Moura, Luan, Madson, Maicon, Maicossuel, Marcelo Grohe, Michel, Paulo Victor, Paulo Miranda, Pedro Geromel, Ramiro e Tonny Anderson. A escalação que começará o primeiro tempo, porém, só deverá ser conhecida momentos antes do apito inicial.

Marcado para as 19h15min desta quarta-feira na Arena, o jogo entre Grêmio e Monagas será transmitido ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br). O Mosqueteiro, que busca o seu quarto título na Libertadores, estreou na edição 2018 da competição continental no dia 27 fevereiro, fora de casa, com um empate em 1 a 1 contra o Defensor do Uruguai.

