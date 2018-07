O Grêmio e o Inter empataram em 1 a 1 o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Foi realizado na noite desta quarta-feira (11) o Grenal válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A partida, empatada em 1 a 1, ocorreu no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O gol do Tricolor foi marcado pelo meia Isaque, aos 40 minutos do primeiro tempo. O empate veio dos pés de Edson Carvalho, aos 45 do segundo tempo.

O time gremista, comandado pelo técnico Thiago Gomes, lidera o Grupo A da competição com 8 pontos conquistados em quatro partidas. Já o Inter lidera o Grupo B, com 7 pontos.

Atibaia

Em Atibaia, no interior de São Paulo, o Colorado segue sua preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. Nessa semana, o Inter tem pela frente dois jogos-treinos, contra o Água Santa, nesta quinta-feira (12) e o Red Bull, na sexta-feira (13).

Visando esses duelos, o técnico Odair Hellmann comandou o treinamento na manhã desta quarta. Primeiro o grupo de jogadores realizou uma atividade física no gramado sob comando do preparador Cristiano Nunes. Depois, os atletas foram divididos em dois grupos. De um lado do campo, o treinador colorado orientava o time que deverá entrar em campo nesta quinta. Do outro, o restante da equipe fazia um trabalho técnico em campo reduzido.

O comandante colorado teve um retorno importante. O meia D’Alessandro voltou a trabalhar com bola, mas segue sob observação do departamento médico e da preparação física.

O atacante William Pottker concedeu entrevista coletiva após o treinamento desta quarta e falou sobre seu momento. “A gente vem conquistando resultados positivos e venho contribuindo na parte defensiva, cumprindo função tática que o técnico Odair pede pra mim, assim os gols sairão naturalmente”, projetou o camisa 99.

O Colorado faz um trabalho interno na academia durante a tarde e treinará em dois turnos nesta quinta.

O próximo jogo do Inter pelo Brasileirão será no dia 19, contra o Atlético Paranaense, em Curitiba (PR).

Jogo-treino

O Grêmio enfrentou a equipe do São José, em jogo-treino realizado no CT Presidente Luiz Carvalho na manhã desta quarta. Na última semana, o Grêmio goleou o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul por 9 a 0 e no domingo (8), o Tricolor foi a São Paulo, onde encarou o Corinthians, na Arena Corinthians, e perdeu por 2 a 1.

Em dois tempos de 35 minutos, o Grêmio entrou em campo nesta quarta com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Marinho; André. Os atacantes Everton e Jael não participaram da atividade e realizaram atividades na academia do CT.

Nesta quinta-feira, o Grêmio se reapresenta para treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho. A retomada do Brasileirão será contra o Atlético-MG, na Arena, no próximo dia 18.

Ficha técnica

Grêmio: Brenno, Madson, Denilson, Derlan, Kaio, Baiano, Pepê (Tetê), Matheus Henrique, Hernane Brocador (Lucas Araújo), Isaque (Ferreira) e Vico (Jean Pyerre). Técnico: Thiago Gomes.

Inter: Kevin, Iago Barbosa, Windson, Fábio Alemão, Ramon, Jéferson, Ronald (Edson Carvalho), Edson Guilherme (Netto), José Aldo (Cesinha), Bruno José (Jadson), Igor Trindade (Jéferson Victor). Técnico: Ricardo Colbachini.

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

