O Grêmio embarca neste sábado para Alagoas, onde enfrentará o CSA, vice-lanterna do Brasileirão

Após retomar os treinos no dia anterior e ainda embalado pela vitória de 2 a 0 sobre o Libertad do Paraguai na Copa Libertadores da América, o Grêmio tem mais uma sessão preparatória na manhã deste sábado, antes do embarque para Maceió (AL), onde enfrentará o CSA na noite de segunda-feira. O Tricolor está em décimo-primeiro lugar na tabela (15 pontos), ao passo que o adversário ocupa a vice-lanterna (6 pontos).

O jogo, pela décima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá apenas três dias antes antes do confronto de volta das oitavas-de-final da competição continental, o que inevitavelmente resultará na escalação de uma equipe reserva por parte do Mosqueteiro gaúcho contra o time alagoano, comandado pelo ex-colorado Argel Fuchs.

A atividade da tarde dessa sexta-feira, no centro de treinamento Presidente Luiz Carvalho, na Arena, teve a sua primeira parte fechada à imprensa. Quando a entrada dos repórteres foi liberada, foi possível identificar que os jogadores que participaram por mais tempo na última partida efetuavam trabalhos regenerativos na academia de musculação, no vestiário gremista.

No gramado, os demais atletas participavam de coletivo, em uma formação encorpada por alguns integrantes da equipe Sub-20. O técnico Renato Portaluppi parou o trabalho em momentos específicos, a fim de passar orientações aos seus comandados.

Formação

A equipe reserva foi formada da seguinte maneira. Júlio Cesar; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Rômulo, Darlan Mendes e Galhardo; Diego Tardelli, Pepê e Luan.

Já o outro time teve Brenno; Vanderson, Rafael Costa, Rodriguez e Matheus Nunes; Fernando Henrique, Thaciano e Patrick; Vico, Elias e Da Silva. Os gols da atividade foram anotados por Galhardo e Pepê para um lado, e Elias e Vico para o outro.

