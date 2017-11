O Grêmio embarca à tarde para o interior paulista, onde enfrentará a Ponte Preta pelo Brasileirão nesta quarta-feira

Na tarde dessa segunda-feira, após a vitória de domingo sobre o Flamengo (3 a 1), o elenco do Grêmio se reapresentou no centro de treinamento Presidente Luiz Carvalho, a fim de iniciar a sua preparação para o jogo com a Ponte Preta, pela trigésima-terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h30min, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O Tricolor está em terceiro lugar na tabela, com 54 pontos, atrás do líder Corinthians (62) e do Santos (56). Já os donos da casa somam 35 pontos, amargando a décima-oitava colocação, dentro da zona do rebaixamento, tendo atrás de si apenas o Avaí (35) e o lanterna Atlético-GO (27).

Conforme a praxe adotada nos dias seguintes às partidas da equipe gaúcha, os titulares que atuaram contra o rubronegro permaneceram no vestiário, submetidos a um trabalho regenerativo. Enquanto isso, os demais atletas foram ao gramado, onde participaram de uma atividade técnica. Separados por setores, eles se dedicaram a exercícios de cruzamentos, finalizações e trocas de passes, com lances que envolviam os sistemas defensivo e ofensivo.

Os jogadores que estavam no departamento médico – Lucas Barrios, Bruno Cortez, Michel Arroyo e o goleiro Leo – realizaram um trabalho físico, em separado do grupo. Nesta terça-feira, às 10h, o técnico Renato Portaluppi comanda um último treino antes do embarque para o interior paulista – a viagem está agendado para a tarde. A primeira parte da atividade terá portões fechados à imprensa.

Calçada da fama

Também à tarde, o volante Maicon ingressou na lista de atletas que eternizaram a sua passagem pelo Grêmio. Em uma cerimônia simbólica na esplanada da Arena, em frente ao Memorial Hermínio Bittencourt, o capitão gremista na conquista da Copa do Brasil de 2016 colocou os seus pés na Calçada da Fama. Com essa nova marca, o espaço passou a ostentar 44 nomes, desde setembro de 1996 (até dezembro de 2012, os registros eram feitos no estádio Olímpico).

O ato em si estava originalmente marcado para o dia 14 de setembro, em meio às comemorações de aniversário do clube. Maicon, no entanto, recém havia passado por uma cirurgia no tornozelo, impossibilitando que deixasse a sua pegada no concreto, a exemplo do que fizeram os outros quatro homenageados na ocasião: o ex-goleiro e atual treinador Leão, o ex-atacante Paulo Nunes, o ex-zagueiro Luís Eduardo e os ex-meias Valdo e Luís Carlos Goiano.

Nascido no Rio de Janeiro, o jogador de 32 anos iniciou a sua trajetória no Madureira. Nos anos seguintes, passou por Fluminense, Bangu, Botafogo, MSV Duisburg (Alemanha), Figueirense e São Paulo. A chegada ao futebol gaúcho ocorreu no início de 2015, por empréstimo, com estreia contra o Cruzeiro-RS pelo Gauchão, na Arena. Em dezembro daquele ano, ele acertou a sua permanência, com a aquisição dos direitos federativos por R$ 7 milhões junto ao São Paulo. Até agora, são 107 jogos e dois gols com a camisa do clube.

