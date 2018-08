O Grêmio empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 pelo Brasileirão

Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram na noite desta quarta-feira (22) em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram em 1 a 1. O jogo aconteceu em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Esse empate mantém o Tricolor na quarta colocação na tabela de classificação do Brasileirão, com 37 pontos, cinco atrás do líder, São Paulo.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Egídio cruzou da esquerda, Barcos desviou de cabeça e Bruno Silva, com a perna esquerda, acertou o ângulo de Paulo Victor.

Já na etapa complementar, aos 14 minutos, Everton arrancou em velocidade pela esquerda, driblou o zagueiro Léo, soltou a bomba e acertou o ângulo de Fábio.

Aos 38 minutos, o árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou penalidade máxima para o Grêmio, após Alisson ser praticamente nocauteado dentro da área. Luan cobrou e o goleiro Fábio defendeu.

O próximo desafio do time comandado por Renato Portaluppi é contra o Atlético Paranaense, às 19h deste sábado (25), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Ficha técnica

Grêmio: Paulo Victor, Léo Moura (Alisson), Pedro Geromel, Kannemann, Cortez, Jailson (Douglas), Maicon, Ramiro, Luan, Everton e Andre (Jael). Técnico: Renato Portaluppi.

Cruzeiro: Fábio, Ezequiel (Robinho), Léo, Murilo, Egídio, Bruno Silva, Lucas Romero, Ariel Cabral (Lucas Silva), De Arrascaeta (Thiago Neves), Rafinha e Barcos. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Michael Correia (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ).

Público total: 14.559 torcedores.

