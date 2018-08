O Grêmio empatou com o Flamengo em 1 a 1 pelas quartas de final da Copa do Brasil

Na noite fria desta quarta-feira (1º) e diante de mais de 40 mil pessoas na Arena, o Grêmio empatou com o Flamengo em 1 a 1 pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil e segue em busca do hexacampeonato.

O gol Tricolor foi marcado por Luan ainda na primeira etapa, aos 38 minutos, após uma linda jogada de Léo Moura pela lateral.

O empate veio já nos acréscimos da etapa complementar, aos 48 minutos. Renê tabelou com Everton Ribeiro, foi até o fundo e cruzou para Lincoln escorar de primeira.

Os dois times voltam a se enfrentar antes da partida de volta, no Maracanã, na quarta-feira (15). Neste sábado (4), Grêmio e Flamengo jogam novamente em Porto Alegre. Mas aí pela 17ª rodada do Brasileirão. O Grêmio ocupa a 5ª posição, com 27 pontos, e o Flamengo é o líder, com 34.

A Arena recebeu espectadores ilustres. Tite, técnico da Seleção Brasileira, acompanhou a partida em nova fase de observação para convocação que será realizada nas próximas semanas. O Manchester City enviou olheiro ao jogo mantendo protocolo de observação no País. Este foi o primeiro jogo no Brasil em que foi utilizado o árbitro de vídeo (VAR), recurso muito usado na Copa do Mundo da Rússia.

Ficha Técnica

Grêmio: Marcelo Grohe, Léo Moura (Leonardo), Pedro Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Cícero, Maicon, Ramiro, Luan, Everton (Marinho) e André (Jael). Técnico: Renato Portaluppi.

Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Réver, Léo Duarte, Renê, Cuéllar, Paquetá, Diego, Marlos (Vitinho), Uribe (Lincoln) e Éverton Ribeiro. Técnico: Maurício Barbieri.

Arbitragem: Raphael Claus (SP), auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP).

