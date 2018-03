O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Avenida e decidirá o Gauchão contra o Brasil de Pelotas, a partir deste domingo

Jogando em casa na noite dessa quarta-feira, o Grêmio empatou em 1 a 1 o jogo de volta contra o Avenida de Santa Cruz do Sul pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Com o placar, agregado à vitória de 3 a 0 no primeiro duelo, o Tricolor decidirá a competição contra o Brasil de Pelotas do técnico Clemer, que havia batido o São José-POA por 4 a 3 nos pênaltis, após os dois confrontos de 1 a 1.

As finais entre o Mosqueteiro e o Xavante estão marcadas para este domingo e o próximo, respectivamente na Arena e no estádio Bento Freitas. Ambos os enfrentamentos ocorrerão às 16h, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Quem abriu o escore na Arena foram os donos da casa, aos 31 minutos do primeiro tempo, quando o volante Arthur chutou certeiro, de perna direita, após receber um cruzamento do atacante Hernane. Aos 19 minutos da etapa complementar, o meio-campista Diego Torres igualou tudo para os visitantes, ao cabecear para o fundo da rede a bola alçada em cobrança de escanteio pelo lateral-direito Itaqui.

Escalações

Sem o goleiro Marcelo Grohe, o volante Ramiro e os zagueiros Kanemann e Pedro Geromel, o Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo Paulo Victor, Madson, Paulo Miranda, Bressan, Bruno Cortez, Maicon, Arthur (Cícero), Alisson, Luan, Maicosuel (Jael) e Hernane (Thonny Anderson).

Já o Avenida, sob o comando de Fabiano Daitx, escalou Rodrigo Santos, Itaqui, Yuri, Claudinho, Roger, Carlinhos, Moisés Baiano (Diego Torres), Maurício (Ayrton), João Neto, Alexandre e Welder (Marques). A partida foi vista ao vivo por 13,3 mil torcedores.

