O Grêmio encara neste o domingo o Juventude, em uma partida que pode aliviar o sufoco do Tricolor no Campeonato Gaúcho

O Grêmio está pronto para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida está marcada para as 17h deste domingo, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br). Na manhã desse sábado, o grupo de atletas encerrou os preparativos para o duelo, fundamental para que o Tricolor deixe a área de degola do regional.

A primeira parte dos trabalhos teve portões fechados à imprensa no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho. Quando o acesso foi permitido, na atividade desenvolvida no CT Luiz Carvalho, os atletas participavam do tradicional “rachão” recreativo das vésperas de jogos. No meio da tarde, a delegação gremista desembarcou em Caxias do Sul, onde foi recebida festivamente por dezenas de torcedores.

Força máxima

Com apenas sete pontos, o Mosqueteiro ocupa a décima-primeira (penúltima) colocação na tabela, ou seja, ainda corre risco de rebaixamento, a exemplo do lanterna São Paulo de Rio Grande. O Juventude, por sua vez, está em oitavo lugar, com nove pontos, mesmo escore do Novo Hamburgo mas em vantagem nos critérios qualificados.

A lista de relacionados mostra a opção do técnico Renato Portaluppi por uma provável escalação com força máxima e inclui, por ordem alfabética: Alisson, Bressan, Cortez, Everton, Geromel, Hernane, Jael, Jailson, Kannemann, Leonardo Gomes, Lima, Madson, Maicon, Maicosuel, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Michel, Paulo Miranda, Paulo Victor, Ramiro, Thaciano, Thonny Anderson e Vico. Apesar de estarem em condições, o volante Arthur e o atacante Luan não participam desta rodada.

