O Grêmio encara o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira (15) o Grêmio enfrenta o São Paulo fora de casa, no Morumbi, pelo Brasileirão, em partida iniciada às 19h e válida pela 34ª rodada. O Tricolor atualmente ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação, com os mesmos 58 pontos do Tricolor paulista, porém com uma vitória a mais. O primeiro tempo terminou sem gols.

Sem Diego Aguirre desde domingo, o auxiliar fixo André Jardine assumiu o comando do São Paulo para as rodadas finais do Brasileirão. O ex-técnico das categorias de base seria a primeira opção para treinar o time principal de forma efetiva em 2019.

São Paulo – Técnico André Jardine

Jean, B. Peres, Arboleda, B. Alves, Reinaldo, Jucilei, Hudson, Nene, Helinho, S. Tréllez e Everton.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

P. Victor, Madson, Geromel, P. Miranda (Matheus Henrique), Cortez, Michel, Maicon, Ramiro, Jean Pyerre, Everton e Jael.

Trio de arbitragem

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)

Auxiliar 1: Clovis Amaral da Silva (PE)

Auxiliar 2: Marcelino Castro de Nazare (PE)

