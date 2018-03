O Grêmio encerra nesta terça-feira os preparativos para o jogo de volta contra o Avenida pelas semifinais do Gauchão

Na tarde dessa segunda-feira, o grupo de atletas do Grêmio retomou as atividades no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, após a vitória de domingo por 3 a 0 contra o Avenida em Santa Cruz do Sul no primeiro duelo das semifinais do Campeonato Gaúcho – a partida de volta está marcada para a noite desta quarta-feira, mesmo dia em que São José-POA e Brasil de Pelotas decidem a outra vaga.

Os atletas que atuaram a maior parte do último jogo passaram por trabalhos regenerativos no vestiário, ao passo que os demais disputaram um coletivo contra o time do chamado “grupo de transição”. A sessão foi dividida em dois tempos de meia hora e terminou com vitória dos profissionais por 3 a 0 (dois gols Lima e um de Thonny Anderson).

O grupo volta a treinar na tarde desta terça-feira, no gramado da Arena. Como de praxe nas vésperas de jogos decisivos do Mosqueteiro, a imprensa não terá acesso à parte inicial da sessão, a última antes da partida de volta contra o Avenida, em casa, às 21h45min desta quarta-feira.

André

Recém apresentado oficialmente pela direção do clube, o centroavante André (contratado junto ao Sport-PE) foi a grande novidade do dia. Ele entrou na segunda parte da movimentação e mostrou desenvoltura, mas não participará das rodadas finais do Gauchão, devido aos prazos de inscrição.

A equipe atuou com Paulo Victor, Madson (Dionathã), Paulo Miranda, Michel, Leonardo Gomes, Cícero (Thaciano), Maicon (Kaio), Thonny Anderson (Lima), Alisson (Lucas Poletto), Maicosuel e Hernane (André). No lado da Transição, entraram em campo Leo Jardim, Felipe, Santiago, Mendonça, Baiano (Guilherme), Balbino, Rodrigo Ancheta, Jean Pyerre, Patrick, Pepê e Frizzo (Isaque).

