O Grêmio encerra neste sábado os preparativos para o primeiro duelo contra o Brasil de Pelotas pelas finais do Gauchão

De olho no primeiro confronto contra o Brasil de Pelotas pelas finais do Campeonato Gaúcho de 2018, em casa, na tarde deste domingo, O Grêmio realizou na manhã dessa sexta-feira mais uma atividade preparatória no centro de treinamentos Luiz Carvalho, na Arena. O técnico Renato Portaluppi dividiu o plantel disponível em três equipes.

Utilizando apenas uma das metades do gramado para reduzir o espaço de ação dos atletas, dois times se enfrentavam (enquanto o outro aguardava para entrar).

O time deve contar com força total, incluindo a volta do zagueiro Pedro Geromel, que esteve a serviço dos dois mais recentes amistosos da Seleção Brasileira (contra Rússia e Alemanha). Mas o comandante tricolor manteve o mistério sobre a escalação ou esquema de jogo que pretende colocar contra o Xavante do técnico Clemer para conquistar uma em vantagem para o duelo de volta no estádio Bento Freitas, uma semana depois.

Fora do campo, o lateral Marcelo Oliveira, o meia Matheus Henrique e o atacante Vico realizaram corridas leves. Os três se recuperam para estar à disposição da comissão técnica o quanto antes. O goleiro-reserva Paulo Victor, por sua vez, sofreu uma pancada em uma dividida e acabou deixando a atividade mais cedo.

Meio-campo

Uma das questões que Renato (que mais uma vez se misturou aos comandados durante a atividade) terá que resolver será a composição do meio-campo do Mosqueteiro. O setor conta com Jailson, Maicon, Arthur e Michel, que treinou normalmente e também pode aparecer no time. Na última partida contra o Avenida, ele escalou Maicon e Arthur mas poupou Jaílson, que vinha atuando ao lado de Maicon durante o campeonato.

Na manhã deste sábado, o Tricolor se reapresenta na Arena para encerrar os preparativos, desta vez com portões fechados à imprensa. Em seguida, deve entrar em regime de concentração para o jogo contra o Brasil de Pelotas. A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

