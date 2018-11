O Grêmio encerra neste sábado os preparativos para receber a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro

Nesta reta final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio define como uma “pequena maratona” a preparação para o duelo contra a Chapecoense, na Arena, às 19h deste domingo. Assim que desembarcou no aeroporto Salgado Filho após o empate fora de casa com o São Paulo (1 a 1) na noite anterior, a delegação tricolor seguiu para o centro de treinamentos Luiz Carvalho por volta das 13h dessa sexta-feira.

Após o almoço na Arena, parte do grupo de jogadores (a que atuou no estádio Morumbi) realizou exercícios de fisioterapia e recuperação física na academia do clube, enquanto a outra se dirigiu ao gramado. O segundo grupo incluía Léo Moura, no papel de “coringa” em um trabalho coletivo com dois times de sete atletas – recuperado de lesão, o veterano lateral-direito está à disposição do técnico Renato Portaluppi.

Já o atacante Luan mais uma vez não foi a campo. Ele ainda trabalha para se recuperar de uma fascite plantar e não deve ter condições de jogo para este domingo, assim como o lateral-direito Leonardo Gomes, que trabalhou em separado. Dentre as dúvidas estão o zagueiro Paulo Miranda e do volante Maicon, que deixaram o gramado do Morumbi com dores musculares e dependem de reavaliação médica.

Preparativos finais

Na manhã deste sábado, o Mosqueteiro (quarto colocado na tabela, com 59 pontos) encerra os preparativos para o confronto contra os catarinenses (em décimo-sétimo lugar, com 37 pontos, dentro da zona do rebaixamento), válido pela trigésima-quinta rodada do Brasileirão. A atividade está marcada para as 9h30min e a primeira parte terá portões fechados à imprensa.

