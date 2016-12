O GrÃªmio encerra um jejum de 15 anos e Ã© pentacampeÃ£o da Copa do Brasil

Depois de um jejum de 15 anos, a torcida gremista pode gritar mais alto na noite dessa quarta-feira. O Grêmio sagrou-se pentacampeão da Copa do Brasil. A partida na Arena foi burocrática, pois a equipe comandada pelo ídolo Tricolor, Renato Portaluppi, havia feito um placar largo contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na primeira partida das finais. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

O título faz com que o Grêmio se torne o maior campeão do torneio, ultrapassando o Cruzeiro: 5 taças a 4. Desde a criação da Copa do Brasil, o time gaúcho venceu em 1989, 1994, 1997 e 2001, a última conquista nacional gremista antes da noite desta quarta-feira.

Grêmio

Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Maicon, Douglas; Everton e Luan. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG

Victor; Rocha, Gabriel, Erazo, Fábio Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete (Cazares), Júnior Urso (Maicosuel); Luan, Lucas Pratto e Robinho. Técnico: Diogo Giacomini.

Noite de homenagens

O primeiro jogo oficial do futebol brasileiro após a tragédia em Medellín (Colômbia) foi marcado por homenagens à Chapecoense. Antes de a bola rolar para Grêmio x Atlético-MG, pela final da Copa do Brasil, representantes de Globo, ESPN, SporTV e FOX, além de outros membros da imprensa, entraram em campo para prestar um minuto de silêncio junto com os jogadores. Em um momento poucas vezes visto antes no futebol brasileiro, a Arena do Grêmio ficou praticamente em silêncio durante a solenidade. O goleiro Victor era um dos mais emocionados.

