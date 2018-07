O Grêmio encerrou os preparativos para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão nesta quinta

Foi com os portões fechados na manhã chuvosa desta quarta-feira (25), no CT Luiz Carvalho, que o plantel gremista encerrou seus preparativos para enfrentar o São Paulo, nesta quinta (26), na Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quando o técnico Renato Portaluppi liberou o acesso da imprensa, às 11h10min, o grupo participava do tradicional “rachão”, inclusive com a presença do próprio treinador. A movimentação não contava com as presenças de Cortez, Léo Moura, Ramiro e Jael. Os dois primeiros já não haviam treinado ontem e são dúvidas para o jogo. A escalação só será liberada uma hora antes da partida.

Após o treino, o atacante Jael concedeu entrevista coletiva projetando o duelo diante do São Paulo.

Mitad del Mundo

Na tarde desta quarta, o Grêmio garantiu vaga nas semifinais da Copa Mitad del Mundo Sub-18. Atuando no CT do Independiente Del Valle, em Sangolquí, no Equador, o Tricolor bateu os argentinos do Talleres de Córdoba por 4 a 1. Os gols gremistas foram anotados por Matheus Pagliarini, Elias (2) e Pedro.

A equipe adversária abriu o marcador aos 18 minutos de partida. Mesmo com a desvantagem o Grêmio soube trabalhar para reverter a situação e deixou tudo igual aos 26, com Matheus Pagliarini.

No segundo tempo, o Tricolor veio disposto a definir a classificação. Aos 14 minutos, Elias colocou a equipe gremista em vantagem. Seis minutos depois foi a vez de Pedro marcar o seu. Elias novamente apareceu para estabelecer a goleada, aos 31 minutos.

O Grêmio decidirá uma vaga na decisão do torneio já nesta sexta-feira (27). Duelo brasileiro diante do Red Bull Brasil, às 14h.

Deixe seu comentário: