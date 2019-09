O Grêmio encerrou os treinos para enfrentar o Avaí no Brasileirão

Com portões fechados o técnico Renato Portaluppi definiu o time que enfrenta o Avaí, às 20h desta quinta-feira (26), na Arena. Se a escalação não foi divulgada, pelo trabalho recreativo foi possível observar que o lateral-esquerdo Cortez não tem resquícios do desconforto sentido na vitória contra o Santos, no final de semana, e pode fazer parte do time que vai a campo, assim como o volante Maicon.

O treino de desta quarta (25) também indicou, de certa forma, o time que joga domingo (29), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

A partida contra o Avaí deve ser a última dos titulares antes do jogo da próxima quarta, contra o Flamengo. Dessa forma, Cortez pode iniciar ao lado dos jogadores que Renato projeta atuarem pela Libertadores. Recuperado de lesão e em condições, Maicon é uma das presenças incertas – a parte fechada definiu entre a sua escalação ou de Michel. Quem não jogar contra os catarinenses deverá estar em campo contra o Fluminense, no Maracanã.

Quem também está recuperado de lesão e pode reforçar o Grêmio na quinta ou no final de semana é o lateral-direito Léo Moura. Ele treina normalmente desde a segunda-feira e pode aparecer nos jogos preparatórios à Libertadores. Galhardo tem sido, nas últimas semanas, a única opção de Renato para o setor. Contra o Avaí, o provável Grêmio tem Paulo Victor; Galhardo (Léo Moura), David Braz, Kannemann e Cortez; Michel (Maicon), Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; Tardelli.

Everton

Principal jogador do Grêmio na temporada, Everton está em vias de acertar sua renovação com o Clube por mais uma temporada. Direção e representantes do jogador discutem alteração no valor da multa rescisória.

Com o novo contrato, o camisa 11 receberá aumento salarial. Além do aumento do vínculo, até então válido até o final de 2022, está sendo debatida a alteração com relação as cifras da multa rescisória do atleta, que atualmente está em 80 milhões de euros.

Destaque com a Seleção Brasileira com a conquista da Copa América, Cebolinha teve a saída cogitada na última janela de transferência, mas as especulações e investidas de clubes europeus não agradaram pelos valores. Assim, o atacante permaneceu em Porto Alegre. Napoli, da Italia, Atlético de Madrid, da Espanha, foram alguns dos nomes interessados no jogador gremista, que chegou a receber propostas oficiais do Beijing Guoan, da China, e Milan, da Itália.

