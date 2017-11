O Grêmio enfrenta neste domingo o Santos, na reta final do Brasileirão

O Grêmio enfrenta o Santos neste domingo, fora de casa, pela antepenúltima das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 19h na Vila Belmiro.

Aproximando-se do primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América (na próxima quarta-feira, na Arena, contra o Lanús da Argentina), o Grêmio trabalha em duas frentes até segunda-feira. De um lado, o jogo deste domingo. De outro, os preparativos para o duelo continental.

Na delegação, estão os goleiros Bruno Grassi e Paulo Victor, os laterais Conrado, Guilherme Guedes, Leonardo e Raul, os zagueiros Bressan, Bruno Rodrigo e Rafael Thyere, os volantes Balbino, Cristian, Kaio e Machado, os meias Matheuzinho e Patrick e os atacantes Batista, Dionathã, Jael, Lucas Poletto e Pepê.

Na sequência do treino da delegação, o técnico Renato Portaluppi comandou os atletas que permaneceram em Porto Alegre, poupados para o desafio contra os argentinos. Com dois times em um campo reduzido, foram ressaltados aspectos técnicos e táticos para o compromisso da quarta-feira, não especificados pelo clube.

No elenco do Peixe, o técnico Elano Blumer tem alguns desfalques para o domingo. O meia Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro David Braz, com entorse no joelho direito, são os principais deles. O lateral-esquerdo Orinho, que participou dos dois últimos confrontos do Santos B no Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017, está de volta. João Paulo, Gustavo Henrique, Caju, Zeca, Matheus Oliveira, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Lucas Crispim e Nilmar seguem fora.

O meia Lucas Lima recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bahia e desfalca o Santos FC na tarde de sábado, no difícil compromisso contra o Grêmio. É a 12ª vez que o camisa 10 recebe a advertência na competição, a quarta vez que não atua pelo Peixe no Brasileirão por suspensão automática.

Já o zagueiro David Braz, que havia se recuperado de edema no músculo anterior da coxa esquerda e entrado como titular contra o Bahia, sofreu entorse no joelho direito na partida realizada em Salvador (BA).

O lateral-esquerdo Orinho, que foi titular do Santos B nas vitórias sobre Grêmio e Atlético-MG, em partidas válidas pela fase de grupos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, está de volta entre os 23 relacionados da equipe principal.

Ficha Técnica

Santos – Técnico Elano Blumer

Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Joan Mota, Alison, Renato, Vecchio, Bruno Henrique, Copete, Ricardo Oliveira.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Paulo Victor, Bressan, Thyere, Conrado, Leonardo, Cristian, Machado, Patrick, Kaio, Dionathã, Jael.

Arbitragem: Trio de Pernambuco: Pericles Bassols Pegado Cortez, Cleberson do Nascimento Leite e Marcelino Castro de Nazare.

Acompanhe a partida pela Rádio Grenal FM 95.9

Tweets by rdgrenal

Deixe seu comentário: