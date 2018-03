O Grêmio enfrenta o Avenida em Santa Cruz do Sul pela semifinal do Gauchão e vai vencendo por 2 a 0

O Grêmio enfrenta nesta domingo (25) o Avenida, em Santa Cruz do Sul, no Estádio dos Eucaliptos, desde às 16h pela semifinal do Campeonato Gaúcho. É a primeira vez que o time do Avenida chega a esse estágio do campeonato, fazendo com que a partida seja histórica para o time do Interior. Já o Grêmio tenta chegar à final para vencer o campeonato, que não ganha desde 2010. Com exceção do último, vencido pelo Novo Hamburgo, os demais títulos do intervalo haviam sido vencidos pelo Internacional. No momento Grêmio 2 a 0, gols de Ramiro e de Luan, este de pênalti, durante o primeiro tempo.

Na manhã de sábado (24), no CT Luiz Carvalho, o grupo gremista disputou um animado recreativo em uma das metades do gramado. O mesmo procedimento acontecia nos Eucaliptos, com o grupo do Avenida.

Jean Pierre Lima, árbitro da semifinal, falou sobre a recuperação após ter tido que deixar o primeiro Grenal. “Acredito que eu vinha fazendo uma boa arbitragem no Grenal e fiquei chateado com o que aconteceu, mas feliz pelo bom desfecho da arbitragem no clássico”, disse o árbitro no Eucaliptos. “Estou 100%, fiz recuperação até ontem à noite. Espero não ter nenhum problema físico e que tudo ocorra dentro da normalidade”, tranquilizou.

Fabiano Daitx, técnico do Avenida, disse que o foco da equipe é o jogo em casa. “O jogo para o Avenida é hoje, precisamos sair com um bom resultado hoje. A proposta vai ser de tentar defender, mas se queremos vencer, precisamos atacar também”, afirmou.

Alberto Guerra, diretor de futebol do Grêmio, disse que o tricolor sabe que o jogo tende a não ser fácil. “O Avenida fará deste jogo uma guerra, mas estamos preparados para tudo”, relatou. Ele também lembrou que o campeonato tem um apelo grande na equipe. “São 11 contra 11. Eles estão muito motivados para este jogo. O Grêmio quer muito ganhar este título, estamos com muita sede para conquistar o Campeonato Gaúcho. Este grupo é muito forte mentalmente. Se auto gerenciam e sabem a importância deste título, mesmo com as recentes conquistas importantes”, completou.

Escalação

Avenida – Fabiano Daitx

Fabiano Heves, Itaqui, Claudinho, Luis Henrique, Roger, Toto, Fidélis, Tchelé, Alexandre, Cléverson, Welder.

Grêmio – Renato Portaluppi

Marcelo Grohe, Kannemann, Bressan, Léo Moura, Cortez, Arthur, Jailson, Luan, Éverton, Ramiro, Jael.

Arbitragem

Árbitro: Jean Pierre Lima

Auxiliar 1: Elio Nepomuceno de Andrade Júnior

Auxiliar 2: Gustavo Marin Schier

