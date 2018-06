O Grêmio venceu o Bahia por 2 a 0 e já está em terceiro lugar na tabela do Brasileirão

Diante de 16 mil torcedores na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), na tarde desse domingo o Grêmio venceu o Bahia por 2 a 0, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Tricolor gaúcho pulou do décimo para o terceiro lugar, com 16 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. O G-4 tem ainda o Cruzeiro em segundo e o São Paulo em quarto.

O placar foi aberto pelo volante Maicon, aos 10 minutos do primeiro tempo: após o colega de posição Ramiro ser derrubado dentro da grande área em uma jogada de escanteio, ele cobrou o pênalti nas mãos do goleiro Douglas mas aproveitou o rebote.

Já nos acréscimos da etapa complementar, aos 47 minutos, Everton cruzou para Pepê, que não conseguiu a finalização e dividiu com o goleiro Douglas. A bola sobrou para o meia Thaciano e o reserva mandou para o fundo da rede.

O próximo compromisso do Mosqueteiro está marcado para esta quarta-feira, às 21h45min, em Porto Alegre. O adversário da vez é o Palmeiras, sétimo colocado com 14 pontos.

Escalações

Desfalcado pelo lateral Léo Moura, o volante Arthur e o atacante Luan, o Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo Marcelo Grohe, Leonardo Gomes, Bressan, Kannemann, Cortez, Maicon, Jaílson, Ramiro (Lima), Thonny Anderson (Pepê), Everton e André (Thaciano).

Já o Bahia, antepenúltimo colocado (apenas oito pontos, dentro da zona de rebaixamento), escalou Douglas, Nino, Tiago, Lucas Fonseca, Léo, Edson (Flávio), Elton, Régis, Zé Rafael, Allione (Vinicius) e Júnior Brumado (Fernandinho), sob o comando de Guto Ferreira.

