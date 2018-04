O Grêmio saiu na frente e está vencendo o Brasil de Pelotas em casa no primeiro duelo da decisão do Campeonato Gaúcho

Grêmio e Brasil de Pelotas estão se enfrentando neste domingo na Arena, no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. A grande final será no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, no próximo domingo, também às 16h. No primeiro tempo, empate sem gols, mas, no final da etapa, Éder Siola recebeu o segundo amarelo após falta em Luan no meio campo e foi expulso, deixando o Brasil de Pelotas desfalcado. Já no início do segundo tempo, no primeiro minuto, Jael servil Éverton, que fez Grêmio 1 a 0. Em seguida, aos 9 minutos, Alisson ampliou para o tricolor, após rebote da cabeceada de Jael. Depois, aos 25, Éverton transformou em goleada, novamente com assistência de Jael, que ficou ainda pior para o Brasil aos 31 minutos: Grêmio 4 a 0, gol de Ramiro.

Antecedentes

Alberto Guerra, diretor de futebol do Grêmio, mencionou a vontade do grupo de conquistar o campeonato, o que não acontece desde 2010. “O fato de estarmos tanto tempo sem conquistar o Campeonato Gaúcho, dá um gosto a mais. Título sempre é bom”, relatou.

No sábado o técnico Renato Portaluppi comandou o último trabalho antes do confronto e encaminhou a equipe. Como normalmente ocorre, a primeira parte do treino foi com os portões fechados à imprensa.

Para Vinícius Sinott, diretor executivo do Brasil de Pelotas, a meta do time é segurar o Grêmio em casa. “Sair vivo daqui é conquistar um resultado que, no Bento Freitas, nos permita conseguir sair campeão. Diferente do que aconteceu com o Avenida”, afirmou.

Clemer, técnico do Brasil de Pelotas, falou sobre explorar as características do adversário. “Temos que jogar e marcar os pontos mais fortes do Grêmio. Não podemos só nos defender e temos nossa estratégia de ataque também. Queremos voltar vivos a Pelotas. Sempre confiantes”, disse na chegada à Arena.

Francisco Novelletto, presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), falou sobre a qualidade da final. “Hoje, temos uma final digna do centenário da Federação e com a coincidência de reeditar a primeira edição. O campeonato vem melhorando e este foi um dos melhores de todos os tempos”, disse o dirigente.

Ficha técnica

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Léo Moura (Alisson), Maicon (Jaílson), Arthur, Everton, Luan, Ramiro, Jael (Thonny Anderson).

Brasil de Pelotas – Técnico Clemer

Marcelo Pitol, Éder Sciola, Leandro Camilo, Heverton, Leandro Leite (Vacaria), Artur, Calyson, Toty (Ednei), Lourency, Valdemir (Mossoró), Alisson Farias.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco

Árbitro Assistente 1: José Eduardo Calza

Árbitro Assistente 2: Leirson Peng Peng Martins

