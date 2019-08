O Grêmio enfrenta o Palmeiras com a obrigação de vencer para seguir adiante na Libertadores

Com a obrigação de uma vitória para ir às semifinais da Libertadores da América, o Grêmio enfrenta o Palmeiras na noite desta terça-feira (27), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a partir das 21h30min. No primeiro jogo das quartas de final, o Tricolor acabou superado, na Arena, por 1 a 0.

A equipe de Renato Portaluppi finalizou, na manhã desta segunda-feira (26), no CT Luiz Carvalho, os preparativos para decisão desta terça. A primeira parte do trabalho foi com os portões fechados à imprensa. Quando o acesso foi permitido, os jogadores participavam do tradicional recreativo que antecede os jogos. O clima era de descontração, inclusive com a presença do técnico.

A movimentação não deu nenhum indicativo de qual equipe será colocada em campo, mas o Tricolor não deverá ter surpresas. O lateral Bruno Cortez, que havia sentido uma lesão nas costas, participou normalmente e deve ir para o jogo.

Após o recreativo, houve treino de cobranças de penalidades.

A delegação gremista desembarcou no hotel Intercontinental, em São Paulo (SP), às 15h30min e iniciou o período de seis dias que ficará concentrada na capital paulista. Além do compromisso pela Conmebol Libertadores, o Grêmio também joga pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (31), contra o São Paulo. Por conta dos dois jogos a delegação deverá ter escalação alternativa no Morumbi.

Na competição nacional, o Tricolor venceu, no último sábado (24), o Athletico-PR, por 2 a 1, em Porto Alegre. Com a vitória, o time gaúcho chegou aos 21 pontos e está no 12º lugar.

