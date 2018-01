O Grêmio enfrenta o São José pelo Gauchão neste domingo

O Grêmio busca a primeira vitória no Gauchão neste domingo (28) às 17h, no estádio Passo D’Areia. O Grupo de Transição gremista fechou os trabalhos na manhã de sábado, no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, com foco na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho frente ao São José.

A atividade comandada pelo técnico Cesar Bueno teve como foco a bola parada. Após o aquecimento, os jogadores treinaram durante boa parte da atividade o posicionamento defensivo e ofensivo nas jogadas de bolas alçadas na área, tanto em escanteios quanto nas faltas próximas ao bico da grande área. Em seguida, o trabalho foi fechado com um treino recreativo, o tradicional rachão de véspera de partidas.

Ainda comandado por César Bueno, o grupo quer alcançar o principal. “Temos que vencer, chegou a hora. Hoje, jogaremos parecido com o Grêmio lá da Copa do Brasil 2016, com Douglas e Luan”, afirmou.

Rafael Jaques, técnico do São José, não pensa se é o grupo principal ou o de transição. “Vestiu a camisa do Grêmio, tem qualidade. Não pensamos nisso, queremos vencer a partida de hoje. Temos que pensar na nossa equipe e fazer o melhor”, disse.

André Zanotta, diretor executivo do Grêmio, falou da qualidade e da responsabilidade do grupo que entra em campo neste domingo. “Estes meninos estão crescendo muito, alguns deles ainda se ambientando e pegando ritmo de jogo. O Renato já conversou com eles, e sabem da responsabilidade que é estar no Grêmio”, lembrou o diretor no Passo D’Areia.

Wagner, zagueiro do São José, deixou claro que apesar de ter sido formado no Tricolor, vai colocar a equipe do presente em primeiro lugar. “O Grêmio me formou, foi onde nasci, mas, hoje, defendo o São José e espero que saia com a vitória no jogo de hoje”, falou o jogador.

Ficha técnica

São José – Técnico Rafael Jaques

Fabio, Bruno Jesus, Rafael Goiano, Marcel, Dudu Mandai, Everton Alemão, Felipe Guedes, Calyton, Kelfin, Matheuzinho, Matheus Totô.

Grêmio – Técnico César Bueno

Bruno Grassi, Mendonça, Paulo Miranda, Madson, Leonardo, Balbino, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Lima, Pepê, Alisson.

Arbitragem

Árbitro: Érico Andrade

Árbitro Assistente 1: Leirson Peng Martins

Árbitro Assistente 2: Andreza Vanni Mocelin

4º árbitro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos

