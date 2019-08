O Grêmio enfrenta o São Paulo na manhã deste sábado pelo Brasileirão

Único time do Brasil disputando três competições simultaneamente já no final de agosto, o Grêmio se vê obrigado a preservar jogadores nas partidas que antecedem decisões. E mesmo tendo realizado treinamento fechado nesta sexta-feira (30), o técnico Renato Portaluppi deve confirmar time alternativo na partida contra o São Paulo, às 11h deste sábado (31).

Nsta sexta pela manhã, o Grêmio treinou novamente no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A parte em que Renato e sua comissão postaram a equipe que entra em campo no Morumbi foi fechada à imprensa, sendo liberado o acesso somente no momento em que acontecia o treinamento recreativo. Uma tendência a ser confirmada é a presença de Everton, uma vez que o atacante está suspenso na Copa do Brasil e não joga contra o Athletico, na próxima quarta-feira (4).

Suspenso, o volante Rômulo é o único desfalque em relação à equipe que venceu o Athletico pelo Brasileirão, na última rodada da competição. Para o seu lugar, Renato pode optar por Michel, Darlan e até mesmo Thaciano. O meio-campista, disponível para atuar em mais de uma função, atendeu a imprensa após a atividade, em entrevista coletiva. No papo, falou sobre as posições que pode jogar e também o fato de o Tricolor ser o único brasileiro a disputar três campeonatos.

Depois do jogo contra o tricolor paulista o Grêmio retorna a Porto Alegre para começar os treinamentos de preparação ao segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. A delegação viaja a Curitiba (PR) na terça-feira (3) e enfrenta o Athletico às 19h de quarta, na Arena da Baixada. Por ter vencido por 2 a 0 o jogo de ida, o Grêmio pode até perder por 1 a 0 que garante vaga na final.