O Grêmio está cada vez mais perto do seu quinto título da Copa do Brasil

Maiores vencedores da Copa do Brasil, com quatro títulos cada, Cruzeiro e Grêmio iniciaram na noite dessa quarta-feira, em Belo Horizonte (MG), o primeiro duelo que vale uma vaga para a final da edição 2016. Mineirão cheio, retrospecto positivo e boa fase do anfitrião. Os ingredientes eram os melhores possíveis para o time da casa. Em campo, porém, o Grêmio levou a melhor e derrotaram, ao natural, o Cruzeiro por 2 a 0.

Os responsáveis por deixarem o Tricolor em situação bem confortável na Copa do Brasil foram Luan e Douglas. Com o resultado, o time de Renato Portaluppi larga na frente e poderá perder por até um gol de diferença no jogo da volta, na próxima quarta-feira, na Arena, em Porto Alegre, que ainda sim terá garantida sua classificação para tentar buscar o pentacampeonato do torneio.

Ficha técnica

Cruzeiro: Rafael; Lucas (Alisson), Bruno Rodrigo, Léo e Edimar; Denílson (Alex), Lucas Romero e Robinho; Giorgian De Arrascaeta, Rafael Sóbis (Willian) e Ramón Ábila. Técnico: Mano Menezes.

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon (Jaílson), Ramiro, Douglas e Pedro Rocha (Everton); Luan (Kaio). Técnico: Alexandre Mendes. Arbitragem: Péricles Bassols (PE), Kleber Gil (SC) e Nadine Camara (SC). (Uol)

Comentários