O Grêmio está pronto para enfrentar o Libertad em jogo decisivo pela Libertadores nesta quinta

Dois meses e meio depois de fechar a fase de grupos, chegou a hora de o Grêmio iniciar as eliminatórias rumo ao tetracampeonato da Conmebol Libertadores. Com um treinamento parcialmente fechado na chuvosa tarde desta quarta-feira (24), a comissão técnica definiu o time os últimos detalhes para o primeiro confronto das oitavas de final, às 21h30min desta quinta (25), na Arena, contra o Libertad. Sem desfalques, Renato colocará força máxima em campo.

Como naturalmente faz em vésperas de jogos, o técnico do Grêmio trabalhou em privacidade em um primeiro momento. Foi nesta parte que Renato e a comissão tricolor trabalharam jogadas e detalhes da estratégia da equipe para o primeiro jogo diante dos paraguaios. A escalação, embora haja uma tendência, também ficou restrita à atividade fechada. Quando o acesso à imprensa foi liberado, os jogadores já participavam do tradicional rachão.

À exceção de Vizeu e Michel, Renato tem todos os jogadores à disposição e deve escalar o Grêmio com o mesmo time que encarou o Bahia pela Copa do Brasil, na última semana: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André. Depois do treinamento o zagueiro Kannemann concedeu entrevista coletiva à imprensa e projetou o jogo contra o Libertad. Segundo o argentino, se o objetivo principal é, naturalmente, vencer, a meta seguinte é não sofrer gols.

Grêmio e Libertad terá transmissão exclusiva para o Brasil via Facebook. Para assistir à partida o torcedor gremista só precisa acessar a página do Clube, em facebook.com/gremio. O pré-jogo da Grêmio Rádio Umbro entra no ar, na mesma rede, uma hora antes do jogo.

Luciano

O Grêmio está próximo de concluir a negociação com Luciano, do Fluminense. Conforme afirmou o presidente do clube, Romildo Bolzan,à Rádio Grenal, “poucos detalhes” separam o Tricolor do acerto com o atacante. Vale lembrar que, o Atlético-MG também tem interesse pelo jogador.

A negociação pelo jogador que pertence o Leganés, da Espanha, já está em pauta a alguns dias. Contudo, o tricolor pode ter desfecho positivo na negociação. Recentemente, o próprio jogador confidenciou que pretende atuar com a camisa tricolor, em ligação à Klauss Câmara, dirigente gremista à frente da negociação. Informação divulgada pelo portal UOL Esporte.

O clube espanhol tem interesse na negociação do passe integral do jogador de 26 anos, estipulado em 2,5 milhões de euros. Mas não está descartado que um eventual negócio possa ocorrer em parcelas, com aquisição inicial de 50% do direitos. A proposta inicial do Grêmio é por metade da parte econômica do atacante.

Com a negociação ainda em andamento não haverá tempo para a inscrição do jogador para a disputa da fase de oitavas da Libertadores, que se encerrou nesta quarta para o Grêmio. Contudo, o clube não vê problemas, e de acordo com o presidente Romildo, Luciano será inscrito para a próxima fase, no caso da conquista da vaga às quartas de final.

No Rio de Janeiro desde 2018, Luciano é o artilheiro do time na temporada. São 15 gols marcados em 31 partidas disputadas. O contrato de empréstimo com o Fluminense é válido até 30 de junho de 2021.

Deixe seu comentário: