O Grêmio está pronto para enfrentar o Santos neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida, fora de casa, será a última do time antes do primeiro duelo contra o Lanús pela decisão da Copa Libertadores da América

Na tarde dessa sexta-feira, o grupo do Grêmio retomou as suas atividades, já projetando o confronto de domingo diante do Santos na Vila Belmiro, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o planejamento voltado para a primeira partida da decisão da Copa Libertadores da América, contra o Lanús da Argentina (em casa, na próxima quarta-feira), apenas quatro jogadores que vem atuando como titulares participaram dos trabalhos: Marcelo Grohe, Cortez, Jailson e Luan.

Eles se uniram ao elenco, que foi dividido em três equipes para realizar um treinamento técnico de dois toques em espaço reduzido, com o objetivo de trabalhar a bola até a finalização a gol. O zagueiro Walter Kannemann e o atacante Lucas Barrios chegaram a aparecer no campo, mas se limitaram a corridas leves. Os também atacantes Beto da Silva e Tilica, em processo de recuperação de suas lesões, também correram em volta do campo, de forma mais forte.

Os atletas voltam a treinar na manhã deste sábado, antes da viagem para o Litoral paulista, no turno da tarde. A primeira parte desta atividade será fechada ao acesso da imprensa. De acordo com o site oficial do clube, a delegação tricolor deve levar uma equipe alternativa. No primeiro turno, jogando na Arena no dia 30 de julho, pela décima-sétima rodada, as duas equipes empataram em 1 a 1.

Com 61 pontos somados, a equipe do técnico Renato Portaluppi já tem vaga assegurada entre os quatro primeiros colocados da edição 2017 Campeonato Brasileiro – se a disputa fosse encerrada hoje, esse quadro seria preenchido por Corinthians (campeão antecipado), Grêmio, Palmeiras e Santos, com chances de ingresso para Cruzeiro e Botafogo. Resta para as últimas três rodadas do certame a sua posição final na tabela. Com esse panorama, o Mosqueteiro gaúcho tem assegurada a sua participação na Libertadores do ano que vem já na fase de grupos.

Evento

O sonho da conquista do tricampeonato continental levou os gremistas a esgotar nessa sexta-feira a cota de ingressos para o segundo e derradeiro confronto da final da Libertadores, contra o Lanús, na Argentina, no dia 29 – o jogo de ida acontece na Arena na próxima quarta-feira, às 21h45min. Para quem fica em Porto Alegre, a direção do clube planeja uma grande festa dentro e no entorno do estádio do bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre.

.

Segundo informações extraoficiais, a iniciativa prevê a montagem de uma estrutura dotada de telão, DJ e acesso ao gramado do estádio, na noite do duelo, para que os torcedores possam acompanhar tudo em tempo real. Uma das fontes de inspiração é a estrutura montada pela Fifa (a Federação Internacional de Futebol) com as chamadas “Fan Fest” durante a Copa do Mundo de 2014, realizada em julho daquele ano no Brasil e que teve a capital gaúcha entre as suas cidades-sedes. Naquela ocasião, os jogos de Porto Alegre eram disputados no Beira-Rio e as confraternizações ocorriam no anfiteatro Por-do-Sol, próximo à orla do Guaíba.

