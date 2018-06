O Grêmio está pronto para o duelo contra o Bahia, na tarde deste domingo, pela nona rodada do Brasileirão

Na manhã chuvosa e abafada desse sábado em Salvador (BA), o plantel do Grêmio teve o seu último treino antes de enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h deste domingo, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

O trabalho foi realizado no centro de treinamentos do Vitória, anexo ao Estádio Barradão. Como ocorre de praxe, os atletas do Tricolor gaúcho participaram de um “rachão recreativo”, em clima de descontração e com a presença do técnico Renato Portaluppi no comando de ataque, marcando um gol e relembrando os seus tempos de jogador profissional (1982-1999).

Desfalques

O zagueiro Kannemann foi o desfalque. Ele trabalhou em separado, sob o comando do preparador físico Rogério Dias, e é dúvida para o duelo deste domingo. Caso a sua ausência seja confirmada, a zaga deve ser formada por Bressan e Paulo Miranda (já que Pedro Geromel está a serviço da Seleção Brasileira).

O time principal já não conta com o volante Arthur e o atacante Luan, que nem embarcaram para a capital baiana. Em compensação, o volante Ramiro – poupado no empate em 0 a 0 contra o Fluminense na última quarta-feira – treinou normalmente e está à disposição. A delegação segue concentrada em um hotel local.

Após o trabalho dessa manhã, o lateral Bruno Cortez concedeu uma entrevista coletiva, projetando o confronto contra o Bahia. Ele falou sobre o desgaste que o grupo vem sofrendo na disputa de três competições ao mesmo tempo.

Situação

O Mosqueteiro ocupa o décimo lugar na tabela do Brasileirão, com 13 pontos, enquanto o Bahia do técnico Guto Ferreira (ex-Inter) está em décimo-sétimo, com oito pontos, dentro da zona de rebaixamento. Um vitória combinada aos resultados paralelos da rodada poderá colocar o time gaúcho no G-4.

