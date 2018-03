O Grêmio está pronto para o jogo de volta contra o Avenida pelas semifinais do Gauchão, na noite desta quarta

Na tarde dessa terça-feira, o Grêmio fez o seu último treino antes do jogo de volta contra o Avenida de Santa Cruz do Sul pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para as 21h45min desta quarta-feira, na Arena, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

A primeira parte da atividade teve portões fechados à imprensa. Quando o acesso foi liberado, os repórteres puderam acompanhar o tradicional “rachão recreativo” que antecede os jogos decisivos do Tricolor – mais uma vez, o técnico Renato Portaluppi participou do trabalho, relembrando os seus tempos de ponta-direita (1982-1999). Em seguida, parte do grupo praticou cruzamentos e finalizações.

Para o confronto, o Mosqueteiro segue sem contar com o zagueiro Pedro Geromel, que ainda não retornou dos dois amistosos com a Seleção Brasileira. O também defensor Kannemann também fica de fora, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Bressan e Paulo Miranda devem ser os substitutos. A escalação, no entanto, só será confirmada cerca de uma hora antes da partida.

Situação

Além do apoio da torcida em casa, o Grêmio chega em ampla vantagem para o confronto desta noite, após a vitória por 3 a 0 contra o Avenida no último domingo. O placar elástico dá ao Tricolor a possibilidade de se avançar mesmo se perder por até 2 a 0. Se o visitante subverter a lógica e marcar três gols sem levar nenhum, a decisão da vaga seguirá para os pênaltis.

Caso confirme a sua classificação, a equipe de Marcelo Grohe e companhia terá pela frente o vencedor de Brasil de Pelotas e São José-POA, que se enfrentam também nesta quarta-feira, mais cedo (19h) no estádio Bento Freitas. O jogo de ida, na casa do Zequinha, terminou empatado em 1 a 1.

