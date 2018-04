O Grêmio está pronto para o primeiro duelo contra o Brasil de Pelotas pelas finais do Gauchão

Na manhã chuvosa deste sábado em Porto Alegre, o técnico Renato Portaluppi comandou na Arena o último treino do Grêmio para o jogo de ida contra o Brasil de Pelotas pelas finais do Campeonato Gaúcho. O duelo, marcado para as 16h deste domingo, tem transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br), assim como a partida de volta no estádio Bento Freitas, daqui a uma semana, no mesmo horário.

Repetindo uma estratégia que tem sido adotada na véspera de partidas decisivas do clube, a primeira parte da atividade teve portões fechados à imprensa. Quando o acesso foi liberado aos repórteres (os relógios já marcavam 10h40min), o grupo participava do tradicional “rachão recreativo” que antecede os confrontos do Mosqueteiro.

Em entrevista coletiva, o lateral Bruno Cortez avaliou que o Brasil de Pelotas do técnico Clemer jogará bastante fechado e frisou a vontade do Grêmio em conquistar o título regional, o que não ocorre desde 2010. “Todo mundo tá com muita ‘fome’ de dar mais uma volta olímpica”, frisou. “Não vai ser fácil, mas se nosso time entrar focado e determinado, vai dar tudo certo.

Escalação

Também foi mantido o tradicional silêncio sobre a escalação que começará o primeiro tempo, e que só deve ser conhecida minutos antes do apito inicial. A dúvida fica por conta dos volantes, afinal Renato tem à sua disposição Maicon, Arthur e Jailson – um deles deve ficar no banco de reservas.

A lista dos relacionados para o confronto inclui 25 nomes. Em ordem alfabética: Alisson, Arthur, Bressan, Bruno Cortez. Cícero, Everton, Hernane, Jael, Jailson, Kannemann, Léo Moura, Leonardo Gomes, Lima, Luan, Madson, Maicon, Maicosuel, Marcelo Grohe, Michel, Paulo Miranda, Paulo Victor, Pedro Geromel, Ramiro, Thaciano e Tonny Anderson.

