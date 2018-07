O Grêmio enfrenta o Flamengo em casa, na noite desta quarta, pela Copa do Brasil

Na tarde passada, o Grêmio realizou o seu último treino antes do primeiro jogo das quartas-de-final da Copa do Brasil. A partida, contra o Flamengo, está marcada para as 21h45min desta quarta-feira, na Arena. O clube prevê mais de 40 mil torcedores.

Grande parta da atividade comandada pelo técnico Renato Portaluppi foi fechada à imprensa. Quando os repórteres tiveram acesso ao gramado, os atletas participavam do tradicional “rachão” recreativo realizado às vésperas do jogos do Tricolor gaúcho. E, mais uma vez, o trabalho contou com a presença de Renato entre os comandados, relembrando o seu tempo de ponta-direita (1982-1999).

Assim como na sessão anterior, os laterais Léo Moura e Bruno Cortez participaram do treinamento, mas ainda não estão confirmados no jogo. O zagueiro Geromel e o atacante Everton também trabalharam normalmente. A lista de relacionados para a partida ainda não foi divulgada e a escalação só deve ser conhecida 45 minutos antes do apito final.

Outras competições

No sábado, às 19h, o Grêmio volta a enfrentar em casa o Flamengo, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. E na terça-feira seguinte, às 21h45min, o Mosqueteiro começa a disputa da fase eliminatória na Copa Libertadores da América. O confronto, contra o Estudiantes da Argentina, será disputado no estádio José Luiz Meiszner, em Quilmes.

Segundo a direção tricolor, os ingressos para a torcida gremista estarão disponíveis somente no dia do confronto, no próprio estádio, a partir das 17h45min. O valor do ingresso é de US$ 40 (quase 160 reais). Mais informações podem ser obtidas pelo email torcedor@gremio.net.

