O Grêmio está sob o comando de um presidente interino até a semana que vem

Em um comunicado no seu site oficial, o Grêmio informou que o vice-presidente Adalberto Preis está no comando interino do clube até o dia 24 (segunda-feira que vem), em substituição temporária ao presidente Romildo Bolzan. O motivo da substituição não foi detalhado.

O elenco do Tricolor está em férias desde a semana passada, por conta do recesso geral no futebol profissional brasileiro para a realização da Copa América de 2019. A reapresentação está marcada para o dia 24, quando o time irá iniciar uma pré-temporada no hotel Vila Ventura, em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre).

Preocupação

Enquanto isso, o técnico Renato Portaluppi não pretende esperara a volta de Bolzan para resolver algumas pautas mais urgentes. Ele se reunirá com dirigentes do clube, nos próximos dias, a fim de discutir um tema preocupante para as pretensões gremistas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América: os desfalques.

Minutos antes do duelo da última quarta-feira contra o Botafogo (pelo Brasileirão) o Mosqueteiro não pode contar com o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon, ambos afastados por dores musculares. Eles engrossaram uma lista que já tinha quatro lesionados (Kannemann, Paulo Miranda, Bruno Cortez e Marcelo Oliveira) e dois convocados pela Seleção – o atacante Éverton “Cebolinha” (grupo principal) e o meia Matheus Henrique (Sub-23).

“Já tive uma conversa com a diretoria”, reiterou Renato. “Vou trocar ideias com todos os departamentos do clube, porque o que temos pela frente são mata-matas e a necessidade de subir posições no Brasileirão. De maneira alguma podemos perder tantos jogadores assim, porque pode ser fatal.”

(Marcello Campos)

