Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Com o resultado o Tricolor está na liderança do Grupo 21 da Copinha, pelo saldo de gols. (Foto: Divulgação)

O Grêmio começou com vitória a disputa da 51ª Copa São Paulo de Futebol Junior. Na tarde desta quinta-feira (2), o Tricolor bateu o Real-DF por 2 a 0, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP). Os gols do triunfo gremista foram anotados por Rildo e Diego Rosa.

A partida começou com o gramado do Nogueirão encharcado pela chuva. Com o campo pesado, o Grêmio teve dificuldade em trabalhar melhor a bola no chão para fazer a transição ofensiva com maior perigo. A melhor ação foi aos 13 minutos. Fabricio recebeu passe e girou pra cima do marcador, invadindo a área pela direita. Cara a cara com o goleiro, tentou o chute rasteiro, mas o arqueiro tirou com os pés.

O adversário tentou arriscar em dois chutes da entrada da área, mas o goleiro Adriel defendeu com tranquilidade. Aos 27 minutos, Fabricio ganhou na força do defensor no comando de ataque pela esquerda. Ele foi conduzindo até arriscar a batida forte, mas o goleiro fez a espalmada para escanteio.

Aos 34 minutos, a defesa brasiliense tirou parcialmente e Vanderson tomou a frente do marcador e deu o tapa no fundo do campo, dentro da área. Na hora de cruzar ele protegeu a bola e tomou o carrinho. Pênalti. Na cobrança, aos 35, Rildo bateu no canto esquerdo para abrir o placar.

O Grêmio ainda teve a chance de ampliar na última estocada, aos 48 minutos. Elias passou de viagem pela marcação do lado esquerdo e bateu cruzado. Fabricio se atirou de carrinho na pequena área, mas a bola passou por ele.

Na etapa complementar, o Tricolor voltou melhor e foi mais dominante, aproveitando o cansaço do adversário. Logo aos 4 minutos, Elias recebeu o passe em progressão e arriscou o forte chute da entrada da área, mas o arqueiro espalmou para fora. Aos 22, Rildo recebeu o cruzamento rasteiro de Fabricio para trás. O chute colocado passou raspando o ângulo, para fora.

A chance mais perigosa aconteceu aos 25 minutos. Diego Rosa fez belo cruzamento da direita na segunda trave. Elias desviou tirando do goleiro e a bola foi na trave. Três minutos depois Fabricio fez jogada individual pela esquerda, entortou o marcador e sentou o chute. O goleiro do Real-DF conseguiu espalmar novamente para escanteio.

Aos 39 minutos, Elias recebeu o passe pela esquerda e ficou livre na área. O chute rasteiro foi abafado pelo arqueiro. Quando a defensiva do Real saia tocando, Diego Rosa interceptou o passe e, da entrada da área, soltou forte chute cruzado e rasante de direita, para ampliar o placar.

Com o resultado o Tricolor está na liderança do Grupo 21 da Copinha, pelo saldo de gols. Na outra partida da chave, o União Mogi-SP venceu o Juventus-SP por 1 a 0. A equipe encara o Juventus-SP na segunda rodada, domingo (5), às 11h.

