O Grêmio fechou a preparação para encarar o Brasil de Pelotas nesta quarta pelo Gauchão

Na tarde dessa terça-feira, o grupo de atletas do Grêmio fechou a preparação para encarar o Brasil-Pel pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena. O Tricolor busca, nesta quarta-feira, sua primeira vitória na competição atuando na Arena, às 21h45min.

Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi efetuou a parte inicial da atividade com portões fechados ao acesso da imprensa. Quando o acesso foi liberado, os jogadores iniciaram um treinamento recreativo, o tradicional rachão de véspera de jogos, com a participação de todos os atletas do elenco.

Os atletas relacionados são: Marcelo Grohe e Paulo Victor (Goleiros). Cortez, Léo Moura, Leonardo Gomes, Madson e Marcelo Oliveira (Laterais). Bressan, Geromel, Kannemann e Paulo Miranda (Zagueiros). Cícero, Jaílson, Lima, Maicon, Michel, Ramiro e Thaciano (Meio-campistas). Alisson, Everton, Jael e Luan (Atacantes).

Acreditando na classificação

O Grêmio vai estar classificado para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Quem garante isso é o próprio técnico. Mas a tarefa está cada vez mais difícil. Após o complemento da quinta rodada, o Tricolor é o lanterna da competição. E dois caminhos levam ao mesmo número mágico até o momento: os 13 pontos para buscar a classificação às quartas de final.

O cenário mais otimista leva em conta a pontuação do atual oitavo colocado, o Juventude, embora o Avenida tenha os mesmos cinco pontos, mas esteja fora da zona de classificação pelo saldo de gols. Replicado o aproveitamento atual de 33,3%, seriam seis pontos somados pelo time da Serra nas próximas seis rodadas. Para ultrapassar o rival, que chegaria a 11, o Grêmio precisaria somar 11 pontos até o fim da primeira fase. Ou, na pior das hipóteses, igualar a pontuação, mas reduzir a diferença no saldo de gols. No momento, possui -6, contra -1 do Ju e -3 do Avenida.

Tabela do Brasileirão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro 2018, que se iniciará no dia 14 de abril e tem data prevista para encerramento no dia02 de dezembro. Na primeira rodada da competição, o Grêmio viaja à Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro, no Mineirão. Já na segunda rodada, o Tricolor recebe o Atlético-PR, em seu primeiro jogo na Arena. Embora já indicadas, as datas das partidas ainda não foram definidas. Um Grenal ocorrerá na quinta rodada da competição.

A CBF também divulgou detalhes sobre a disputa da Copa do Brasil Sub-20 2018. O Grêmio fará a sua estreia atuando em São Paulo diante do Oeste, valendo vaga para as oitavas de final. A partida esta programada para acontecer entre os dias 27, 28 ou 29 de março. Na primeira fase, em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, não haverá a disputa do jogo de volta, que está agendado para os dias 03, 04 ou 05 de abril. Nas oitavas de final, o mando de campo será determinado de acordo com o Ranking Nacional de Clubes. A partir das quartas, a definição dos mandos será feita por sorteio público. Nesta edição não há saldo qualificado em caso de gol anotado fora de casa.

Em caso de classificação diante da equipe paulista, o Grêmio vai enfrentar o vencedor do duelo entre Fluminense e Ceará nas oitavas.

