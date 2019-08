O Grêmio fechou sua preparação para encarar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro neste sábado

O grupo de altetas do Tricolor fechou a preparação para mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira (16), o elenco gremista trabalhou no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, com foco no jogo deste sábado (17) na Arena, às 21h, contra o Palmeiras.

A primeira parte da atividade teve os portões fechados ao acesso da imprensa. Quando a entrada foi liberada, os jogadores executavam um treinamento recreativo. O único fora da movimentação foi o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com a proximidade do duelo também contra a equipe paulista na próxima terça-feira (20), pela ida nas quartas de final da Libertadores, a tendência é que uma equipe alternativa seja escalada pelo certame nacional.

Matheus Henrique

O Grêmio anunciou a renovação de contrato com o volante Matheus Henrique. Na tarde desta sexta, o atleta assinou novo contrato e o vínculo agora vai até o final de 2023.

Matheus é formado nas categorias de base gremista. Esteve no Grupo de Transição e subiu em definitivo para o elenco profissional em 2018. Soma 46 partidas e cinco gols anotados pelo Tricolor.

Em 2019 foi convocado para defender a Seleção Brasileira Olímpica e conquistou o Torneio de Toulon, na França.

Guristas Gremistas

Também neste sábado, as Gurias Gremistas da categoria Sub-16 entram em campo para mais uma partida pelo Campeonato Gaúcho de Futebol de categorias de base, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. A equipe feminina enfrentará o Internacional pela primeira vez após o resgate das modalidade de base, que aconteceu nesta temporada.

A partida, válida pela 2ª rodada da primeira fase, será no Sesc Campestre, às 17h30min, e terá entrada franca.

