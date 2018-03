O Grêmio fez o seu primeiro treino com bola antes do Grenal do próximo domingo

Na tarde dessa segunda-feira, o Grêmio realizou os seus primeiros trabalhos com bola da semana, de olho no Grenal nº 414, que será realizado em casa no próximo domingo, abrindo o mata-mata das quartas-de-final do Gauchão. Reunido no centro de treinamentos Luiz Carvalho, os atletas foram submetidos a exercícios táticos.

A sessão foi comandada pelo técnico Renato Portaluppi e por seu auxiliar Alexandre Mendes. No gramado, o grupo foi dividido em quatro equipes de sete jogadores, com dois times se enfrentando em cada metade do campo. A proposta: chegar ao ataque com superioridade numérica e, quanto os atacantes perdiam a bola, construir jogadas a partir da defesa.

Liberado pelo Departamento Médico após se recuperar de uma lesão muscular, o lateral Léo Moura participou de toda a atividade. A única ausência foi o meia-atacante Maicosuel, que passa por tratamento no tornozelo após sofrer um choque durante jogo-treino na última semana.

Mistério

Apesar de contar com quase todos os atletas do elenco principal, Renato ainda não indicou a escalação que iniciará o primeiro tempo do clássico na Arena. Ao final da treino, o zagueiro Walter Kannemann, aniversariante do dia (27 anos), foi presenteado com farinha e ovos na tradicional comemoração com os colegas.

Após a atividade, o volante Arthur concedeu entrevista coletiva. Ele falou sobre as chances de retornar ao time no Grenal e, respondeu a questionamentos sobre a sua transferência para o Barcelona (Espanha), já acertada pelo Tricolor gaúcho e que deve se efetivar no início do ano que vem.

