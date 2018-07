O Grêmio enfrenta a Chapecoense pelo Brasileirão neste domingo

Na manhã nublada deste sábado (28), o Grêmio realizou o último treino antes do confronto com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (29). A partida está marcada para ás 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O técnico Renato Portaluppi deverá utilizar uma equipe alternativa, já que na próxima quarta-feira (1º) o Tricolor tem uma decisão pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A atividade da manhã deste sábado teve os portões fechados na primeira parte. Neste período, Renato encaminhou o time para o confronto. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Kannemann, Ramiro e Cícero estão fora deste jogo. Mas em função da partida contra o Flamengo, que acontece nesta quarta, na Arena, grande parte dos titulares serão preservados. Com isso, a tendência é a utilização de uma equipe alternativa no confronto, com Paulo Miranda e Bressan na zaga, além de Douglas no meio-campo. Mas a equipe que vai a campo só será confirmada 45 minutos antes da bola rolar.

A grande novidade para o jogo é a presença do atacante Alisson, que estava se recuperando de lesão e viajou para Chapecó. A dúvida é se ele começará a partida ou não.

O Tricolor, que viajou para Chapecó em voo fretado, ocupa a quarta posição na tabela de classificação da competição nacional com 26 pontos, os mesmos do terceiro colocado, Atlético-MG, e cinco atrás do líder, Flamengo.

