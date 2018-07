O Grêmio fez o último treino para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasieirão com os portões fechados e sob chuva intensa

Na tarde chuvosa desta terça-feira (17), o Grêmio realizou o último treino para enfrentar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que marca a retomada da temporada após parada para o Mundial.

A atividade foi realizada com os portões fechados em grande parte. Quando a imprensa teve acesso ao gramado, os atletas participavam do “rachão”, tradicional atividade que antecede os jogos. Após o apito final, alguns atletas trabalharam em separado com o técnico Renato Portaluppi cobranças de falta e pênaltis.

Não foram divulgados os relacionados para a partida, mas a tendência é que o capitão Maicon e lateral Léo Moura estejam à disposição para jogo. A ausência confirmada é do zagueiro Kannemann, que se recupera de uma virose.

Ao término do treino, o atacante Luan e o lateral Bruno Cortez conversaram com a imprensa.

Taça BH Juvenil

A estreia gremista na 34ª edição da Taça BH de Futebol Juvenil foi com vitória. Atuando no estádio municipal João Guido, em Uberaba (MG), o Grêmio derrotou o Vila Nova-GO pelo placar de 2 a 1. Os gols do Tricolor foram anotados por Wesley Moreira e Guilherme Azevedo.

O Grêmio abriu o marcador aos 17 minutos de partida, após Guilherme Azevedo bater pro gol e o arqueiro dar rebote. Wesley Moreira estava bem colocado para aproveitar e mandar pro fundo do gol.

Na etapa complementar, logo na saída aos 4 minutos, Guilherme Azevedo apareceu novamente, mas desta vez foi eficiente para ampliar a vantagem. O time adversário descontou o marcador aos 35 minutos, mas a equipe suportou a pressão, teve chances no contra-ataque para aumentar a vantagem, mas o placar seguiu inalterado.

Com a vitória o Grêmio está na liderança da chave A. Volta a campo na quinta-feira (19) diante do time local, o Uberada.

Deixe seu comentário: