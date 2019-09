O Grêmio fez um jogo-treino e Tardelli falou sobre a oportunidade no ataque do Tricolor

Ainda em trabalho para os desafios do último trimestre da temporada, com a disputa do Campeonato Brasileiro e da semifinal da Libertadores da América contra o Flamengo, o Grêmio segue trabalhando focado nos confrontos. Na tarde desta quinta-feira (12), parte do grupo participou de um jogo-treino e os demais realizaram uma atividade técnica em campo reduzido.

Em um dos campos do CT, a equipe composta por Julio César; Paulo Miranda, David Braz, Rômulo e Juninho Capixaba; Thaciano, Patrick, Luan, Luciano e Pepê; e André venceu por 3 a 1 o time formado pelos não relacionados do grupo de transição e os que não jogaram a partida do Campeonato Brasileiro sub-20, que aconteceu na quarta (11). Os gols do grupo principal foram todos marcados pelo atacante Pepê. Outro destaque foi a atuação do zagueiro Paulo Miranda, que foi testado na lateral-direita, como opção para o técnico Renato Portaluppi na posição, já que Leonardo Gomes e Léo Moura se recuperam de lesão.

Em outro campo, atletas como Galhardo, Kannemann, Cortez, Matheus Henrique, Michel, Jean Pyerre, Alisson e Tardelli trabalhavam em campo reduzido, sob a observação da comissão técnica.

O volante Maicon e o atacante Felipe Vizeu, que se recuperam de lesão, correram ao redor do gramado durante toda atividade.

Após o treino, Diego Tardelli falou sobre seu momento no Tricolor e projetou os próximos jogos do comando de ataque gremista. “Me sinto mais à vontade, do jeito que eu queira estar desde o começo do ano e no mesmo nível dos outros jogadores. Chegou o momento de mostrar tudo o que o Grêmio confiou a mim e me sinto muito feliz”, disse o atleta, que também valorizou o último confronto pelo Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Tricolor é na Arena, no domingo (15). A partida é contra o Goiás, às 16h, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

