O Grêmio ficou no empate sem gols contra o Figueirense em Santa Catarina

Faltou emoção ao confronto entre Figueirense e Grêmio nesse sábado, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O time da casa abusou da bola aérea, e os reservas do tricolor gaúcho jogaram pouco em uma partida sem oportunidades de gol. O empate por 0 a 0, pelo fraco futebol mostrado, foi justo.

Para o Grêmio a igualdade não é ideal, mas serve. Fora de casa, com os reservas, a equipe chegou ao oitavo lugar com 49 pontos e ficou dois abaixo do G6. Os gaúchos voltam as atenções à Copa do Brasil, pois nesta quarta-feira recebe, em Porto Alegre, o Cruzeiro tendo vantagem de dois gols na semifinal. Já o Figueirense não tem outra preocupação senão o rebaixamento: é o 18 com 33 pontos, cinco atrás do 15 colocado Internacional e cada vez mais próximo da Série B. O Alvinegro tentará se recuperar contra a Chapecoense, no dia 6 de novembro.

Figueirense

Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Marquinhos e Mardos; Ferrugem (Elvis), Bady (Matheusinho) e Renato; Rafael Silva (Dodô), Lins e Rafael Moura. Treinador: Marquinhos Santos.

Grêmio

Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Thyere, Wallace e Iago; Kaio, Jailson, Negueba (Guilherme Amorim) e Guilherme (Batista); Bolaños (Lincoln) e Everton. Treinador: Renato Portaluppi.

Comentários